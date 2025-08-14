La actriz de los '90 y el economista que Javier Milei eligió para las legislativas: quiénes son

El gobierno de Javier Milei se mete de lleno en la campaña para las elecciones legislativas nacionales, que tendrán como principales candidatos por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a José Luis Espert y Patricia Bullrich . Para secundarlos, el oficialismo hace una jugada clave y pone a competir a dos figuras reconocidas.

En el territorio bonaerense, donde La Libertad Avanza busca librar la “madre de todas las batallas” tanto en los comicios provinciales como en los nacionales, candidatea a la exactriz de los noventa Karen Reichardt. En la Ciudad de Buenos Aires, postula al economista Agustín Monteverde.

Reichardt se hizo conocida por participar en comedias como Brigada cola (1992) y Tachero nocturno (1993), y en películas eróticas como Despertar de pasiones (1994). Ahora, su carrera pega un giro al acompañar a Espert en la lista libertaria, que también integran Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro.

La exactriz mantiene un vínculo con Milei desde antes de que asumiera la Presidencia, lo que le valió un espacio en la Televisión Pública, donde conduce el programa Amores Perros.

Por su parte, la ministra Patricia Bullrich encabeza la nómina porteña acompañada por Monteverde, titular del estudio M&A y consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso.

El economista mantiene una relación cercana con Milei, al punto de haber organizado su visita al Jockey Club.

Javier Milei pone primera para competir en la Provincia

El Presidente concentra sus esfuerzos en la elección provincial del 7 de septiembre y activa una serie de actos en ciudades clave, con la primera parada este jueves en La Plata.

Luego, visitará Junín el martes 19 de agosto, donde será el principal orador en un acto, y cerrará el mes en Lomas de Zamora, el 27 de agosto, con un evento partidario.