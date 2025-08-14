La Libertad Avanza oficializó a José Luis Espert como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza oficializó este jueves a José Luis Espert como su primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Si bien su postulación ya había sido anunciada por el propio presidente Javier Milei , la confirmación llegó esta mañana de la mano del titular del partido bonaerense, Sebastián Pareja .

"José Luis, el 'Profe', es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional", afirmó Pareja en diálogo con Radio Mitre, y agregó: "Es la única definición que hoy puedo garantizar, que la venimos trayendo hace muchos meses".

La elección de Espert como la cara de la boleta libertaria en tierras bonaerenses fue un pedido del propio Milei, quien tiene un afecto personal por el actual titular de la Comisión de Presupueso y Hacienda de la cámara baja.

Su figura era más resistida por la líder del partido, Karina Milei, que no olvida las múltiples ofensas que recibió su hermano de parte del economista cuando este saltó a las filas de Horacio Rodríguez Larreta, su enemigo acérrimo, como precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el 'Jefe' se había mostrado con Espert a fines de junio para ratificarle su respaldo: "Es mi candidato".

Así, el diputado nacional con mandato próximo a vencer se convirtió en el primer confirmado oficial de la lista libertaria para octubre, aunque en las últimas semanas también daban por sentado al diputado del PRO Diego Santilli como tercero y sus pares Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi en lugares entrables.

Además, por estos días también comenzó a mencionarse en Casa Rosada el apellido del propio Pareja como un posible quinto lugar para competir en octubre, mientras que todavía es una incógnita quién será la mujer que acompañará a Espert como segunda de la lista.

"Es algo que estamos definiendo entre mañana y el domingo. En general los nombres están ahí dando vueltas así que vamos a estar tomando las definiciones finales", aseguró el armador bonaerense. Sobre las chances de entrar en la boleta, agregó: "Eso depende de la voluntad de Karina Milei y el equipo. Si me toca ser candidato lo seré y si no por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer".

Las definiciones del armado llegaron en la previa del acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la Provincia, que encabezará Javier Milei en el Club Atenas de La Plata junto a las cabezas de las ocho secciones electorales que se ponen en disputa el 7 de septiembre. Allí también acudirán miembros del Gabinete y otros dirigentes de peso del espacio, cuya presencia podría servir como pista para revelar algunos de los lugares aun por definir en la lista bonaerense.