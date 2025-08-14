El Metrotranvía se extiende: más duplas, nuevos paradores y una obra estratégica
El Gobierno destinó más de $2.100 millones para avanzar con mejoras y financiar la extensión del servicio hacia Luján de Cuyo y hasta el Aeropuerto.
El Gobierno de Mendoza desembolsó más de 2.100 millones de pesos para avanzar con la ampliación y mejora del servicio del Metrotranvía. A través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial, se destinaron recursos para traer nuevas duplas desde Estados Unidos, instalar paradores inteligentes con molinetes y para concretar una obra indispensable en Luján de Cuyo para extender la traza hasta ese departamento.
Mediante el Decreto Nº 1641, el Ejecutivo provincial otorgó un aporte irrevocable de capital por $449.744.625,96 a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), entidad que solicitó esos recursos para realizar la obra del Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía.
Estos nuevos paradores que se instalarán en la traza del Metrotranvía apuntan a evitar que personas ingresen a las unidades sin pagar el boleto, mediante molinetes.
Por otro lado, a través del Decreto Nº 1483 la STM solicitó una transferencia de fondos, en carácter de aportes de capital, para la operación de logística de traslado de las unidades duplas para el Metrotranvía desde Estados Unidos a Mendoza.
En este caso, el Gobierno destinó $905.363.058 como aporte irrevocable de capital. Las unidades fueron donadas por el Metropolitan Transit System (MTS) de la ciudad de San Diego, en el estado de California, y se sumarán para la extensión del servicio.
Finalmente, mediante el Decreto Nº 1630, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó un desembolso de $778.253.158 para la STM con el objetivo de financiar una obra estratégica para avanzar con la ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y llegar hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli.
Se trata de la obra denominada “Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo - Recouting y válvula de bloqueo” la cual fue señalada por el Gobierno provincial como “imprescindible” para la continuación de la obra de Ampliación Metrotranvía. Se trata de una “alteración” o adicional del proyecto que pretende extender el servicio hacia el sur del Gran Mendoza.