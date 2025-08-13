Se interrumpirá el servicio del metrotranvía por el operativo de traslado de un equipo de YPF

Como parte del operativo de traslado del reactor que IMPSA construyó para YPF, el servicio del metrotranvía se interrumpirá desde la noche del jueves.

El operativo implica cortes de calle, desvíos y una gran logística.

El corte del servivio del metrotranvía será entre las 23 del jueves 14 de agosto y las 19 del viernes 15. La interrupción es, como se dijo, para permitir el paso del equipo de gran porte que debe circular por un tramo de la traza.

Detalles del operativo "Durante este operativo, personal de la Sociedad de Transporte de Mendoza realizará el retiro temporal del tendido de catenarias, un procedimiento que requiere especial cuidado y coordinación", informaron desde la STP.

Las opciones de transporte disponibles desde diferentes puntos del Área Metropolitana hacia el centro de Mendoza son:

CIUDAD – Cobertura: Rubilar, Lugones, Moldes, Suipacha, Mendoza, Belgrano y Pedro Molina. Línea 130 · Línea 315 · Línea 320

LAS HERAS – Cobertura: Avellaneda, Burgos, Roca, Patricias Mendocinas y Godoy. Línea 110 · Línea 330 / 331 · Línea 400

GODOY CRUZ – Cobertura San Martín: Línea 110 · Línea 461 · Línea 401 Cobertura Godoy Cruz: Línea 707 / 708 · Línea 812 / 813 · Línea 732 (a 400 mts)

Cobertura Progreso: Línea 353 · Línea 810 / 811 · Línea 812 / 813 • MAIPÚ – Cobertura: Gutiérrez, Maza, Alta Italia, Piedra Buena, Luzuriaga, 9 de Julio e Independencia.

Línea 865 / 866 · Línea 937 / 938 · Línea 950 / 951