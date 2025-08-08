El millonario giro del Gobierno para instalar molinetes en los paradores del Metrotranvía

El Gobierno de Mendoza oficializó un millonario giro para financiar la instalación de los Paradores Inteligentes del Metrotranvía en los que se colocarán molinetes , para evitar “colados” en las unidades.

Mediante el Decreto Nº 1458, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo otorgó un aporte irrevocable de capital de $194.303.512,83 a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

Los fondos se destinarán al financiamiento del Sistema de Preembarque y Paradores Inteligentes del Metrotranvía de Mendoza, que tendrá como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios y busca elevar los estándares de seguridad y calidad del servicio.

Estos nuevos paradores que se instalarán en la traza del Metrotranvía apuntan a evitar que personas ingresen a las unidades sin pagar el boleto, mediante molinetes .

Estos nuevos dispositivos permitirán controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades, que están debidamente certificadas.

Según los datos que maneja el Gobierno provincial, cuatro de cada diez usuarios no paga el pasaje del Metrotranvía en horarios pico, lo que sin lugar a dudas es una fuga de dinero millonaria para el Estado.

Los nuevos paradores

metrotranvia molinetes estacion lugones (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los nuevos paradores inteligentes están diseñados con características innovadoras, adaptadas a la infraestructura actual del sistema. Entre sus principales funcionalidades, el Gobierno de Mendoza destacó: