Cristina Fernández de Kirchner insiste con no usar tobillera
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner, ahora con sentencia firme, presentó un recurso extraordinario que deberá revisar Casación.
Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, presentó ante la Cámara de Casación un recurso extraordinario para que le quiten la tobillera electrónica a la ex presidente, con sentencia firme por la causa Vialidad. Luego de la confirmación de esta por parte de la Corte Suprema, cumple su prisión domiciliaria en San José 1111.
En arresto domiciliario en el barrio porteño de Constitución está destinado a durar unos seis años, debido a la comprobada administración fraudulenta. El uso de la tobillera electrónica en esta situación ya fue fue confirmado tanto por el Tribunal Oral Federal 2 y por la Cámara de Casación.
Ahora, Casación deberá definir si concede ante este nuevo pedido. De ser negativa su respuesta, la defensa solo podrá ejercer un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner también se encuentra reclamando por el régimen de visitas que la Justicia dictaminó en su arresto domiciliario.