Cristina Fernández de Kirchner insiste con no usar tobillera

Carlos Beraldi, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, presentó ante la Cámara de Casación un recurso extraordinario para que le quiten la tobillera electrónica a la ex presidente, con sentencia firme por la causa Vialidad. Luego de la confirmación de esta por parte de la Corte Suprema, cumple su prisión domiciliaria en San José 1111.

En arresto domiciliario en el barrio porteño de Constitución está destinado a durar unos seis años, debido a la comprobada administración fraudulenta. El uso de la tobillera electrónica en esta situación ya fue fue confirmado tanto por el Tribunal Oral Federal 2 y por la Cámara de Casación.