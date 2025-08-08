La respuesta de Irrigación tras la denuncia de La Pampa por el río Atuel

El Departamento General de Irrigación de Mendoza salió a contestarle a la Fiscalía de Estado de La Pampa, luego de que en esa provincia presentaran una denuncia penal por el río Atuel.

El Departamento General de Irrigación de Mendoza salió a contestarle a la Fiscalía de Estado de La Pampa, luego de que en esa provincia presentaran una denuncia penal en su contra. La acusación, ordenada por el gobernador Sergio Ziliotto, sostiene que el organismo alteró deliberadamente información hidrológica sobre el caudal del río Atuel. Según el planteo pampeano, esta manipulación tendría como objetivo justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema que ordena garantizar un caudal permanente en territorio de La Pampa. La denuncia surge en un contexto político particular, coincidiendo con el 8 de agosto, fecha en que se conmemora el Día por la Lucha por el río Atuel en La Pampa.

Desde Irrigación consideran que la denuncia "falta a la verdad" y surge en un contexto donde Ziliotto necesita mostrar presencia política ante la opinión pública pampeana. La elección de la fecha no es casual, ya que coincide con la conmemoración provincial por la lucha por el río Atuel, una jornada donde el Gobierno de La Pampa no podía permanecer en silencio. Los funcionarios mendocinos interpretaron esta acción como un nuevo capítulo en el uso político que hace La Pampa del conflicto por el Atuel. Esta estrategia se repite cada vez que el gobierno pampeano enfrenta necesidades de posicionamiento político interno.

El DGI explicó que desde el 1 de agosto modificó la información publicada en el Boletín de Información Hidronivometeorológica correspondiente al período enero-junio de 2025. Estas modificaciones obedecen exclusivamente a causas técnicas vinculadas con alteraciones importantes que sufre la sección de aforos La Angostura de manera cada vez más frecuente. El organismo mendocino realiza mediciones directas periódicas en esta sección del río Atuel, ubicada aguas arriba del embalse El Nihuil. Según indicaron, los cambios responden a procedimientos normales de ajuste de datos que se realizan sistemáticamente en este tipo de mediciones hidrológicas.

Irrigación aclaró que tanto su información como la publicada por el Sistema Nacional de Información Hídrica tiene carácter "provisorio" hasta su oficialización definitiva. Este proceso se completa varios meses después de finalizado el año hidrológico, que cierra el 30 de junio de cada año. La propia página web del Sistema Nacional advierte que la información puede experimentar modificaciones por diversos motivos técnicos asociados a cambios en las secciones de aforo. El boletín diario que publica Irrigación también incluye la aclaración de que "los datos aportados son provisionales y son revisados y modificados periódicamente".

Según explicaron, la sección transversal del río en La Angostura presenta desde hace tiempo modificaciones importantes en su forma, principalmente debido a cambios en la posición de sedimentos del fondo. Esta situación genera diferencias significativas entre la curva de gasto utilizada y los aforos directos que se realizan periódicamente para validarla. Los problemas técnicos han llevado tanto a Irrigación como a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación a realizar aforos en otra sección ubicada aguas arriba, conocida como Loma Negra. Esta alternativa no presenta los inconvenientes operativos que complican las mediciones en La Angostura.