Caso $LIBRA: Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el CEO cripto que se reunió con Javier Milei

Migraciones dio a conocer el nombre del empresario que se reunió con Javier Milei en un evento cripto y es uno de los imputados en EE.UU. por el caso $LIBRA.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el CEO de KIP Protocol oriundo de Singapur que estuvo vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $libra y que meses antes de la presunta estafa se reunió con Javier Milei.

La información se conoció luego de que Interpol de Singapur le sumara más misterio al escándalo mundial, al informarle a la Justicia argentina que no tiene registros del empresario imputado en la causa por la memecoin.

El presidente Javier Milei rodeado de empresarios en el Tech Forum Argentina, donde el libertario aseguró que conoció al responsable de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Davis. Foto: Prensa Presidencia El presidente Javier Milei habría conocido a Julian Peh en el Tech Forum Argentina. Foto: Prensa Presidencia El vínculo de Julian Peh con Javier Milei Según informó la periodista Vanesa Petrillo, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó esta semana que su verdadero nombre es Peh Chyi Haur, y que entró al país el 16 octubre de 2024 y salió cuatro días más tarde, el 20.

Tres meses más tarde, quien se hacía llamar Julian Peh quedó involucrado en la investigación por supuesta estafa con la inversión de $LIBRA, que el mismísimo Milei difundió en su cuenta de X el pasado 14 de febrero.

Por ese motivo, este nuevo hallazgo no solo complica la situación del empresario, sino que apunta de lleno al presidente libertario. Además, Peh estuvo en el Hotel Libertador durante la edición 2024 del Tech Forum, el evento de criptomonedas y finanzas descentralizadas que tuvo como invitado especial a un "entusiasta tech" Javier Milei.