"Una declaración desafortunada": Federico Sturzenegger habló sobre los dichos de Diana Mondino y minimizó el caso $LIBRA

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , calificó este viernes como "una declaración desafortunada" los dichos de la excanciller Diana Mondino , que había afirmado este jueves que Javier Milei "no es muy inteligente o es una suerte de corrupto" por su accionar en el caso $ LIBRA .

"Lo vi en Twitter. Me parece que fue una declaración desafortunada. Pasa en entrevistas a veces que uno no contesta con lucidez algún tema", consideró Sturzenegger en diálogo con Radio Mitre, tras ser consultado por la explosiva frase de su excompañera de Gabinete que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los dichos de Mondino se dieron en el marco de una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para Al-Jazeera, donde la exfuncionaria de Milei contestó preguntas sobre las principales polémicas que rodean al Gobierno de Javier Milei , desde sus políticas económicas a su estado de salud mental, su relación con sus perros y uno de los temas más candentes: el caso $LIBRA.

El presidente quedó involucrado en lo que resultó ser una criptoestafa cuando el pasado 14 de febrero pasado publicó en sus redes sociales un posteo donde daba a conocer la creación de la divisa digital, cuyo supuesto objetivo era ayudar a financiar Pymes argentinas. Tras el mensaje de Milei, el activo registró una suba exponencial, pero luego se fue en picado cuando unos pocos inversores retiraron el total de su inversión, obteniendo ganancias millonarias.

El hecho continúa siendo investigado por la Justicia argentina, pero también avanza en los tribunales de Nueva York, donde un grupo de damnificados impulsó una demanda colectiva contra los responsables de la criptomoneda. La denuncia incluye una mención a Javier Milei por su "declaración promocional altamente engañosa" para dar a $LIBRA "una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental”, lo que permitió consumar lo que consideran un fraude que alcanzó los 280 millones de dólares.

La polémica que protagonizó Diana Mondino

"Espero que no, y si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel", respondió Mondino ante la pregunta del periodista sobre si Milei "es un presidente corrupto". Ante la repregunta, la excanciller admitió que el libertario no debería haber hecho la publicación.

"Creo que alguien le contó de ello, y él pensó que era una buena idea", manifestó la cordobesa, y agregó: "Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé".

Diana Mondino en diálogo con Al Jazeera

Para Sturzenegger, el caso $Libra "es un tema absolutamente menor" y aseguró que "no hubo ningún argentino que haya sido damnificado". "Me dijeron que para comprar esto tenías que tener la billetera Solana, para mí eso es una playa en Uruguay, y soy el ministro de Desregulación, así que imaginate. No creo que hubiera muchos argentinos que tuvieran cuenta en Solana", bromeó el funcionario.

A su vez, el ministro aseguró que Milei "se entusiasma mucho por su país y apoya todo tipo de cosas en Twitter" y consideró que "uno puede cometer un error en algún momento". "Es humano, le puede pasar de apoyar algo que al final te das cuenta que no correspondía o no hubiera estado bueno hacerlo, pero no pasa nada más que eso. El que hace, yerra", concluyó.