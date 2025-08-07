Reapareció Diana Mondino y hundió a Milei por el caso $Libra: "O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto"

En una entrevista con Al-Jazeera, la excanciller Diana Mondino no solo se refirió al escándalo por la criptomoneda $Libra, sino también respondió sobre los perros de Javier Milei.

Desde que quedó afuera del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino mantuvo su perfil bajo. Pero ahora, la excanciller reapareció en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para Al-Jazeera, donde fue consultada sobre las políticas y controversias más resonantes del presidente argentino.

En un extenso intercambio, Hasan abordó temas como el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la salud mental de Milei y sus perros, entre otras cuestiones. En cuanto al criptogate, fue uno de los puntos más candentes.

Como el periodista insistió en cuestionar la responsabilidad del presidente, Diana Mondino sentenció: “Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió visiblemente incómoda, tras intentar desviar la conversación hacia el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Cuando Hasan le preguntó por qué Milei habría promocionado la criptomoneda en redes sociales, Mondino sugirió que “alguien se lo contó, pensó que era una buena idea”, y añadió: “Espero que no [sea una estafa], y si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel”.

Qué dijo Diana Mondino sobre los perros de Javier Milei Diana Mondino en diálogo con Al Jazeera La salud mental de Milei y su relación con sus perros también ocuparon un lugar central en la entrevista. Hasan aludió al libro "El Loco" de Juan González, que menciona supuestas conexiones telepáticas entre Milei y sus mascotas, y preguntó si el presidente seguía más los consejos de Mondino o de sus perros.