Escándalo $LIBRA: Interpol no registra la identidad del CEO que se reunió con Javier Milei

Interpol Singapur denunció que no tiene registros de Julián Peh, el creador de la cripto $LIBRA y socio de Hayden Davis que tuvo un encuentro con Javier Milei.

Tras el revés judicial para Hayden Davis, la investigación por la estafa con la criptomoneda $ LIBRA sumó un polémico capítulo. Ahora, la Interpol Singapur denunció que no tiene registros de Julián Peh, el CEO de Kip Protocol que se reunió con Javier Milei y está imputado en la causa

La respuesta del organismo internacional a la Justicia argentina agrava las dudas sobre la verdadera identidad de Peh, de quien no existen registros migratorios de su visita al país. Sin embargo, sí son conocidas las fotos y videos de sus encuentros con el presidente en octubre de 2024.

Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X Además de complicar la situación del empresario, el dato apunta de lleno a Milei, quien podría haberse reunido con alguien que usaba una identidad falsa. Por su investidura presidencial, este detalle agrava aún más el escándalo.

La consulta a Interpol había sido elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien también pidió colaboración a la embajada de Singapur para obtener más información sobre el empresario.

Duro revés para Hayden Davis En paralelo al escándalo de Peh, su socio y creador de $LIBRA, Hayden Davis, recibió un revés este martes en la causa que enfrenta en Estados Unidos. Fue tras el rechazo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, de su pedido para descongelar casi 110 millones de dólares que se encuentran en dos de sus cuentas.