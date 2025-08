El Congreso no perdona el escándalo $LIBRA y busca una alternativa para reactivar la investigación

"La Comisión no está caída ni extinguida", manifestaron varios legisladores a través de un comunicado. Y añadieron: "Aún está vigente el plazo para emitir un dictamen final y la mera expiración de los plazos establecidos por la resolución que le dio origen para investigar, no pueden considerarse como el cierre formal de un órgano parlamentario que no ha podido cumplir con los fines para los que fue creado, habida cuenta del sistemático bloqueo político y los artilugios parlamentarios impuestos por el oficialismo y sus aliados".