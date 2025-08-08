Ajuste récord: cuánto afectó la motosierra de Javier Milei a las asignaciones familiares

En siete meses, los programas sociales cayeron 22% y los subsidios 52%. La energía lideró el ajuste con un desplome del 61%. Solo la AUH mostró aumentos reales.

El Gobierno de Javier Milei continúa con la motosierra en julio pasado y el gasto devengado cayó un 1,5% interanual a precios constantes, según un estudio privado.

"En el interanual de julio, se registra por primera vez una caída real en el gasto en AUH y asignaciones familiares (-5,7%), explicado por la reducción en asignaciones (-20,6%), mientras que la AUH se mantuvo al alza (+5,6%)", señaló la consultora Analytica ante la consecuencia de la caída.

Asimismo, indicó que "en el acumulado en los primeros siete meses el gasto se incrementó un 2,3% comparado con igual período del año pasado".

"Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-julio 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+120,7%), el gasto en bienes y servicios (+23,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+17,0%), particularmente la AUH (+25,9%), y las jubilaciones y pensiones (+16,3%)".