Cadena nacional: Javier Milei le responderá a la oposición tras la avanzada en el Congreso

El presidente Javier Milei le responderá a la oposición a través de una cadena nacional donde adelantará los pasos a seguir del Gobierno frente a la posibilidad de que el Congreso derogue una serie de decretos clave.

Javier Milei hablará este viernes en Cadena Nacional.

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 21 por cadena nacional para anunciar la respuesta del Gobierno frente a la avanzada de la oposición en la Cámara de Diputados para rechazar una serie de decretos del Ejecutivo para desregular organismos descentralizados como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y otras entidades vinculadas a la cultura y la ciencia.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la pregunta de una periodista en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo...

