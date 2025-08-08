Cadena nacional: Javier Milei le responderá a la oposición tras la avanzada en el Congreso

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 21 por cadena nacional para anunciar la respuesta del Gobierno frente a la avanzada de la oposición en la Cámara de Diputados para rechazar una serie de decretos del Ejecutivo para desregular organismos descentralizados como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y otras entidades vinculadas a la cultura y la ciencia.