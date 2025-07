La Justicia frena el desguace de Vialidad Nacional

Una jueza federal puso el freno de mano al arrollador avance del Gobierno nacional sobre Vialidad Nacional . Y lo hizo por una razón sencilla pero contundente: no se puede dinamitar un organismo técnico esencial sin violar la Constitución, los tratados internacionales y los derechos laborales más básicos.

La medida cautelar dictada por la jueza Martina Forns ordena suspender todo acto derivado del Decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), incluyendo traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones y supresión de estructuras. En criollo: no pueden mover una baldosa.

Porque Vialidad Nacional no es un kiosco estatal que el Poder Ejecutivo puede abrir o cerrar a piacere. Es un ente autárquico con funciones técnicas específicas, protegido por leyes, convenios colectivos y tratados internacionales. Y la famosa Ley Bases, con todas sus polémicas, no habilita la disolución de este tipo de organismos.

La jueza detalla que Vialidad se encuentra incluida en el inciso c) del artículo 8 de la Ley 24.156, es decir, como ente público no empresarial con autarquía financiera y personalidad jurídica propia, fuera de la órbita de intervención que la Ley Bases le delegó al Presidente. En otras palabras: no lo puede tocar ni con un decreto ni con una varita mágica.