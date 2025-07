El Gobierno apelará el fallo que suspende la disolución de Vialidad Nacional

La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de "ejecutar cualquier acto administrativo, que derive" del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

El gobierno de Javier Milei no podrá disponer "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".

"Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", afirmó la sentencia.

La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia".

La CGT y la Cámara de la Construcción apoyaron el fallo

Gustavo Weiss, presidente de Camarco Foto: Gentileza Camarco Gustavo Weiss, presidente de Camarco Foto: Gentileza Camarco

Presente en la exposición anual de La Rural, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, respaldó el fallo judicial, aunque reconoce la necesidad de reestructurar al organismo.

“Nosotros hemos manifestado en un comunicado nuestra preocupación por el cierre de Vialidad Nacional, porque más allá de que seguramente es un organismo que hay que hacerlo más eficiente, probablemente tiene más gente de la que realmente debería tener, seguramente hay que incorporar sectores técnicos, en fin, no tengo ninguna duda que hay que hacer más eficiente el organismo”, señaló, en diálogo con MDZ.

Para el empresario, “es un organismo que hay que mantener, tiene 90 años de trayectoria, es el dueño, entre comillas, de la operación de las rutas nacionales, y me parece que transformarlo en una subsecretaría de la Secretaría de Transporte es bajarlo mucho de categoría y ponerlo dentro de una estructura que como desconocemos cuál es la estructura, manifestamos nuestra preocupación”.

Por su parte, el referente de la CGT y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, también celebró la resolución judicial que frena el desguace de Vialidad”.

“Indudablemente los fallos de la justicia no se discuten, se acatan y me parece que la observación que ha tenido a partir de este fallo significa que ha habido una improvisación determinada por el Poder Ejecutivo de eliminar esta área de la política nacional que está relacionada nada más y nada menos a vialidad, porque la pregunta que todos nos hacemos es de que no alcanza con anular o disolver organismos que son claves y atendiendo las necesidades territoriales de nuestra Argentina en la comunicación”, comentó.

“Ya hemos tenido un caso donde gente del Poder Ejecutivo Nacional fueron juzgados del accidente de la estación 11 justamente porque el Estado estaba desentendiéndose o no asumiendo una responsabilidad de evitar lo que lamentablemente y desgraciadamente ocurrió”, completó el dirigente.