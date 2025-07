El grupo de funcionarios que podrían dejar el Gobierno de Alfredo Cornejo

A diferencia de otros partidos, como el Socialismo, que se fue del oficialismo hace un año y medio, ninguno de los funcionarios que ocupan cargos provinciales y municipales (como Federico Ferrari en Guaymallén) se va a quedar si el plenario sostiene lo contrario. Durante los diez años que lleva Cambia Mendoza en el poder, se han ido "oficialmente" además del Partido Socialista, otros como el PD o el PRO, sin embargo muchos funcionarios de esas fuerzas, se han quedado en sus puestos y han dejado de responder a la conducción partidaria.

Esto no sería el caso. Todos los dirigentes dejarían sus cargos, con el argumento de que no comparten las políticas de Milei por lo tanto, no comparten el proyecto casi concreto de que haya una Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre de este año.

El camino que tomará Libres el Sur

Como contó MDZ, la decisión del gobernador Alfredo Cornejo de unificar las elecciones provinciales con las nacionales este lunes 14 de julio precipitó las conversaciones entre los partidos que irán por fuera del frente oficialista integrado porCambia Mendoza y La Libertad Avanza. En búsqueda, principalmente de que no haya dispersión del voto opositor lo que perjudicará a todo el arco de partidos.

"Hay un incipiente diálogo con el Partido Verde", admitió ante este diario, Mancinelli. De hecho, hay otras fuentes que ya hablan de que han ensayado un listado para presentarse a los comicios que vienen, con nombre y apellido en los casilleros. Sin embargo, los verdes tienen diálogo abierto con otras fuentes.

La historia de Libres del Sur dentro de Cambia Mendoza

El Movimiento Libres del Sur que nació en el país en 2006, tuvo una historia de vaivenes en Mendoza: tiempo después de que a nivel nacional dejaron de apoyar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, en la provincia se aliaron a Cambia Mendoza, la coalición gobernantE. Desde entonces, tiene cargos en el Ejecutivo, la Legislatura y algunos municipios.

Libres del Sur se reivindica como progresista. En su declaración de principios, eligen para definirse expresiones como “nacionalismo popular”, “derechos plenos de todos y todas”, “intereses de las mayorías, en particular de los trabajadores y los humildes”. Dejar de ser parte del mismo espacio político que Néstor Kirchner tuvo una razón: el ex mandatario en 2007 eligió ser presidente del PJ nacional, un partido “tradicional” que torcería el rumbo que, según la mirada de la dirigencia de Libres, se había planteado desde 2003 .

Luego de muchos años de militancia universitaria y barrial, a través de Barrios de Pie, tuvieron su primera incursión en cargos políticos: Silvina Anfuso fue nombrada a cargo de la dirección de “Mujer y Equidad” por el entonces intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo (2007-2015) y esa repartición fue pionera en la provincia en cuanto a la mirada de género y diversidad para un municipio. Un tiempo después en 2013, la ex decana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, la socióloga Graciela Couisinet, fue cuarta en la lista de candidaturas a diputados nacionales de la UCR que encabezaba Julio Cobos y lo reemplazó a los dos años, cuando el ex vicepresidente pasó a ser senador.

La llegada de Cornejo a la gobernación en el 2015 afianzó la alianza radical con Libres del Sur, mientras el por entonces mandatario también cerraba filas con otros partidos ideológicamente contrapuestos, como el PD y el PRO.