Un aliado de Cambia Mendoza amenaza con romper si hay acuerdo con Javier Milei

Una fecha límite importante, pero que no es completamente determinante, es la del 18 de julio, que es hasta cuando Cornejo puede decidir la unificación de comicios con la Nación para el 26 de octubre. La especulación es que el Gobierno pretende dicho acuerdo antes de esa fecha para unificar las elecciones y que se voten en Mendoza no solo los diputados nacionales, sino también los legisladores provinciales, todos bajo un sello que vincule a Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Quienes no intervienen pero siguen de cerca las negociaciones, son algunos aliados al gobierno de Cornejo; y que se mantienen dentro del frente Cambia Mendoza desde su concepción: Libres del Sur , el ala "izquierdista" o progresista del frente que lidera el radicalismo mendocino que está en las antípodas de la gestión de Javier Milei a nivel nacional y pretenden que no haya acuerdos.

De otra forma, si el posible acuerdo es sólo nacional, desde el espacio se presentarán por afuera "y seguiremos juntos en la provincial".

Silvina Anfuso, Alejandro Verón y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur. Silvina Anfuso, Alejandro Verón y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur. Prensa Libres del Sur

En esa línea, este miércoles hubo un encuentro de militantes de Libres del Sur en Luján de Cuyo, donde se impulsó a Alejandro Verón, otro de los funcionarios que tiene la gestión de Alfredo Cornejo (actualmente es director de Derechos Humanos), como el nombre que ofrecerá el espacio para acompañar una eventual boleta dentro de Cambia Mendoza.

Siguiendo un escenario sin acuerdo con Milei, indicaron que podría acompañar "a Julio Cobos", el actual diputado nacional radical y que forma parte de un "Plan B" de Cornejo y compañía en caso que no haya acuerdo con La Libertad Avanza.

De hecho, el exvicepresidente de la Nación (quien mantiene sus intenciones de no ser candidato este año) tiene una buena imagen en Mendoza, según indican algunas encuestas locales, y forma parte de la tropa radical que está alejada al presidente libertario.

Dardos a Javier Milei en el locro patrio

En aquel acto en Luján donde se celebró un "locro patrio", Mancinelli aprovechó para criticar a Milei, al indicar que les "entristece" tener un presidente que, "lejos de defender la soberanía nacional, se somete al presidente de EEUU. El modelo económico que nos viene a proponer Milei es un modelo de entrega, de 'sálvese quien pueda'. Por eso quiere destruir al Estado: porque el Estado es el instrumento que tienen los pueblos para equilibrar las condiciones, para proteger al más débil del más poderoso", señaló.

Y agregó: "Este presidente no propone cambiar las cosas que están mal del Estado, que sabemos que las hay y muchas. No viene a mejorarlo, viene a destruirlo. Esa es una diferencia sustancial para nosotros”.

De acuerdo al escenario electoral por delante que tiene Libres del Sur, dijo que "reivindicando todo lo que hemos construido en estos años en el gobierno de la provincia en Cambia Mendoza, no podemos de ninguna manera sumarnos a una alianza con La Libertad Avanza".

Y sí sostuvo que les gustaría "acompañar una lista de Cambia Mendoza encabezada por alguien como Julio Cobos, que desde el Congreso ha defendido los intereses de Mendoza y ha marcado sus diferencias con el gobierno de Milei en temas como el presupuesto universitario, el cierre de Vialidad Nacional y otras instituciones fundamentales, y el aumento a los jubilados. Pero si no hay Cambia Mendoza, tenemos nuestra propuesta propia para enfrentar a Milei en las urnas: Alejandro Verón es el compañero que vamos a impulsar como candidato”.

En tanto, el propio Verón también se posicionó frente a Milei, al señalar que creen "en la libertad en serio, ¿cómo no vamos a salir a enfrentar a Milei, a decir que no se le puede pegar a los jubilados, que han laburado toda la vida? Que no se le pueden sacar los remedios a las personas que están con enfermedades terminales, que no se puede ajustar a las personas con discapacidad".

Alejandro Verón, de Libres del Sur. Alejandro Verón, de Libres del Sur. Prensa Libres del Sur

Y planteó: "¿Cómo no vamos a oponernos al cierre de Vialidad nacional, si la Argentina es más grande que Buenos Aires! Ya el menemismo nos sacó los trenes y murieron un montón de pueblos. Esto es lo mismo pintado de otro color. Por eso hay que ir al Congreso a decirle a Milei que hay un pueblo que no va a bancar cualquier cosa solo porque el gobierno anterior fue malo".

"Lo que está en juego es la educación de nuestros pibes, la jubilación de nuestros abuelos, la oportunidad de trabajo de nuestros jóvenes, los salarios que cada vez alcanzan para menos en miles de hogares. Y ahí vamos a estar, dando batalla, poniendo toda nuestra fuerza para hacer una mejor Argentina, una que nos incluya a todos”, finalizó.