La Libertad Avanza pide fiscales en Mendoza: ¿y el acuerdo con Cambia Mendoza?

Como en 2023, pero dos años después y con Javier Milei de presidente y con alta imagen en las encuestas, los responsables de La Libertad Avanza piden fiscales para las elecciones legislativas del 26 de octubre de este año . Sin embargo, si hacen un acuerdo con Cambia Mendoza se supone que no los necesitarán.

Los fiscales son personas que representan a cada partido que compite en las elecciones, que se sientan en la mesa junto con las autoridades de mesa y vigilan que no haya irregularidades en el acto eleccionario que los llegue a perjudicar.

Esa aseveración no implica que no vaya a existir un acuerdo con Cambia Mendoza, pero claro está que tanto él como el presidente Luis Correa Llano no tienen casi vínculo con el frente oficialista. De hecho, las charlas para avanzar en el pacto electoral son entre el gobernador mendocino y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.