La señal de que el acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza está cada vez más cerca

Parece un gesto menor pero no lo es. Si no quisiera el acuerdo- es decir si su jefa política Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y armadora de LLA a nivel nacional, no le hubiera dado la venia-, Correa Llano no hubiera sido de esa partida. De hecho, apenas terminó el acto, Correa Llano, los funcionarios nacionales y provinciales se reunieron en el despacho del gobernador Alfredo Cornejo.Estuvieron un rato hablando y luego, pasaron a la terraza en donde dejaron registro fotográfico del momento.