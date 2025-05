Andrés Peti Lombardi: "Está en proceso el acuerdo con La Libertad Avanza"

- En primer lugar, quiero decir que es difícil para nosotros porque reivindicamos el funcionamiento de las PASO. Creo que, en lo personal, eso mejoró muchísimo la oferta electoral, ya que puso mucha más transparencia al método de selección de candidatos frente a la sociedad y ésta se empoderó para decir "yo quiero que el candidato de tal partido sea tal". En el caso de Cambio Mendoza siempre hemos utilizado las PASO para dirimir candidaturas, por lo menos para los cargos ejecutivos más importantes.Y la verdad que ha tenido muy buenos resultados.

- Sí, claro, se ha notado un peso de esas minorías que uno pensaba que quizás no llegaban y llegaron, incluso la categoría de intendentes.

-Exacto, categorías de intendentes, hemos tenido PASO dentro del Cambio a Mendoza y han sido saldadas positivamente. Hay una persona que gana, otro que es minoría y tiene representación. Quien gana, conduce. Es lo que sucedió con Alfredo Cornejo y también resultó lo mismo con Roberto Suarez en el 2019. Los partidos dejan de pensar en sí mismos y se preocupan más por enamorar a la sociedad. Entendemos que este discurso de que las PASO tienen un costo económico, ha sido escuchado, que es un reclamo de la sociedad... son elecciones legislativas no tan importantes como las ejecutivas, entonces vamos a avanzar en un Congreso este sábado, donde tenemos 272 congresales de toda la provincia, que es el órgano más representativo de la vida del radicalismo, que es el principal partido de la provincia de Mendoza, el que más afiliados tiene, el que viene gobernando la provincia de Mendoza en los últimos 9 años, vamos a cumplir un ciclo de 12 años consecutivos, lo cual no es fácil en una provincia como Mendoza que ha tenido permanentemente alternancia en el poder tener este ciclo. Esta situación os obliga permanentemente a estar pensando en cómo mejorar nuestro programa de gobierno, porque en el electorado de Mendoza es un electorado bastante demandante y bastante exigente y si no tenemos buenas gestiones, dejan de acompañarnos. Y acá en el congreso que va a ser el sábado, se va a decidir la manera en que se van a seleccionar los candidatos, probablemente a través de otro congreso.

-¿Entonces será un congreso quien seleccionará los candidatos a diputados nacionales del radicalismo?

-Sí, nosotros estamos trabajando en una propuesta que estaríamos acercando al congreso, entendemos que a partir de las recomendaciones, que no son recomendaciones explícitas, pero entre líneas, como figura en la acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral, que tengamos en cuenta a esos órganos partidarios que representen al conjunto de cada uno de los partidos.No hay tiempo para que hagan lnternas abiertas, lo dice casi expresamente, entre los frentes que se van a presentar el 7 de agosto y la presentación de candidatos, que es el 17 de agosto, dice claramente que se vería inviable el proceso de elecciones internas.Tendrías que tener acuerdos muy tempranos. Y pasar por todo el proceso, que es largo. E ir a internas.

andrés peti lombardi.jpg Andrés Peti Lombardi, en la entrevista con MDZ. Rodrigo D'Angelo / MDZ

- Además, serían internas abiertas.

-Los que vuelvan al proceso de internas abiertas van a volver a lo peor de la política, lo que se trató de desterrar hace 12 años, 13 o 14 con las PASO lo que era la movilización, lo que era el sistema de punteros.Están abriendo en el juego a eso. No me parece que en una situación de excepcionalidad, ir a una interna abierta.

-Claro, porque se han eliminado y no se han suspendido.

-Exactamente, se trata de una situación de excepcionalidad. Hay una recomendación acordada de la Cámara Nacional Electoral y por lo tanto, creo que lo mejor es que nos mantengamos dentro de lo que es más razonable. Además, un proceso de interna abierta es bastante caro, lo tienen que financiar cada uno de los partidos políticos y la verdad que hoy no sé si hay algún partido en condiciones de afrontar eso con sus recursos propios. Y creo que lo razonable es esto, avanzar en un congreso.Hemos estado hablando con varios presidentes de partidos de la provincia de Mendoza y casi todos estamos teniendo la misma interpretación. Creo que es mucho más sano y mucho más prolijo avanzar en un congreso en el cual le damos previamente la oportunidad a cualquier afiliado que quiera presentar una lista que lo haga, luego se vota en el congreso.

-Entonces, van a presentar listas de candidatos, antes.

- Días antes de ese segundo Congreso va a haber una fecha de presentación de lista ante la Junta Electoral del partido. La Junta va a hacer el estudio correspondiente de esa presentación, si están los avales, que se cumpla con la paridad de género, que se cumpla con la edad, que tengan requisitos de domicilio, en el caso de que se elijan concejales, entre otros puntos. Las listas que están en condiciones son las que pasan luego al congreso que decidirá cuál será la lista definitiva del radicalismo. Por supuesto que todo ese tiempo está abierta la posibilidad de armar por consenso y tener una lista única, pero siempre uno tiene que prever cuál es el mecanismo, si no hay acuerdo.

-En este contexto, está el posible o inminente acuerdo con la Libertad Avanza ¿Cómo están viviendo ese proceso?

-Hemos puesto mucho el foco en la sociedad. Los mendocinos, en líneas generales, respetan la gestión de gobierno provincial, la gestión de Cambio de Mendoza.Cambio de Mendoza sigue siendo la marca política con más adhesión en la provincia. Tenemos coincidencias en varios aspectos con La Libertad Avanza, Que la La Libertad Avanza hable de equilibrio presupuestario para nosotros es muy bueno.Hace ocho años que tenemos equilibrio presupuestario en la provincia de Mendoza. Inclusive teníamos equilibrio presupuestario cuando no estaba de moda tener equilibrio presupuestario en la Argentina. Nosotros venimos disminuyendo impuestos en los últimos siete años.

Está bien, lo que puede hacer la provincia es disminuir los impuestos provinciales...

-No es el IVA.

-No es el IVA, no es el impuesto a las ganancias. Pero, ¿cuál ha sido la historia de ingresos brutos y de la presión fiscal en Mendoza? Mendoza tenía una presión fiscal de alrededor del 3,5% hasta el gobierno de Cobos.Luego, durante los gobiernos de Jaque y Pérez, todo eso explotó. Se aprobaron aumentos impositivos. Y esos aumentos se aprobaron con el apoyo del Partido Demócrata.O sea, los que hoy son liberales y dicen que hay que bajar impuestos son los que le votaron los aumentos impuestos a Paco Pérez y a Celso Jaque. Y nosotros los bajamos después de haber equilibrado el presupuesto... Porque lo más complejo es, primero, disminuir el gasto. Disminuir impuestos es fácil, lo bajamos de un año al otro. El 50% del presupuesto provincial son sueldos. Y los sueldos están atados al Estatuto de Empleado Público.Entonces, tenés que esperar que se vayan jubilando. Y entonces, cuando se van jubilando, no vas incorporando nuevos agentes estatales. A partir del equilibrio presupuestario en la provincia y de la disminución del gasto paulatino, hemos logrado ir bajando un poco esta presión fiscal. Y, además, tiene que haber una discusión seria. Que, en realidad, tiene que ver con el país.Armar un sistema progresivo de impuestos vinculada con bajar los impuestos al consumo. O sea, ingresos brutos. O los impuestos que tienen que ver con la actividad económica.O sea, impuestos a los sellos. Y mantener en niveles razonables los impuestos patrimoniales. Como es el automotor y como es el impuesto inmobiliario.

Si nosotros tenemos eso, lo que haría es un sistema progresivo que favorecería al desarrollo económico y pagaría más impuestos. El que más tiene que pague más y menos quien menos tiene. Entonces, yo me río cuando (Mario, el presidente del Partido Verde) Vadillo dice que el impuesto automotor ha aumentado.No, el impuesto automotor no aumenta. La tasa sigue siendo igual. Lo que aumenta es el auto.

-El valor del vehículo...

Entonces, no hay que ser tan necio y decir esas cosas. Entonces, todos los años es la misma discusión.No, que han aumentado el impuesto automotor. Sí. Comparado en pesos.La cantidad de pesos, con respecto a la cantidad de pesos, hace un año atrás sí aumentó. ¿Aumentó el impuesto? No, no aumentó el impuesto. Lo que aumentó es el valor del vehículo.

Entonces, si vos tenías un vehículo que hace un año valía mil pesos, y pagabas dos de impuesto, si tu auto hoy vale dos mil, vas a pagar cuatro de impuesto. Bueno, Vadillo, necio, cerrado, no hay forma de hacérselo entender, se lo he explicado 28 millones de veces. Y en el caso particular del impuesto automotor, el gobierno asume el costo, el gobierno provincial asume el costo político de mantenerlo alto porque estamos convencidos que hay que reforzar o hay que mantener a valores actuales los impuestos patrimoniales.Pero la mayoría de los impuestos va para los municipios, se coparticipa el 70% del impuesto automotor. Entonces, esos son los fondos también de los municipios, ni siquiera de los fondos del gobierno provincial, que es la otra cosa que dice Vadillo, "la caja del gobierno provincial". No, v a los municipios, se coparticipa.

Lo del impuesto inmobiliario, con esto te cierro, fue impresionante, más allá de las críticas puntuales que pudiéramos haber recibido porque el dron tomó mal una foto, pero teníamos un montón de metros cuadrados sin declarar.

andrés peti lombardi 2.jpg El presidente de la UCR de Mendoza en los estudios de MDZ Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Volviendo al acuerdo con la Libertad Avanza, ¿está en proceso?

Está en proceso. Nosotros hemos sido claros, el gobernador Alfredo Cornejo lo ha dicho, estamos acompañando al presidente Milei, creemos que hay que acompañarlo en un montón de temas que hacen a tratar de armar un país más serio, más normal, con variables macroeconómicas más estables. Por supuesto que tenemos diferencias, lo hemos dicho abiertamente, hemos tomado rutas nacionales para poder mejorarlas y después pasarlas a un proceso de concesión para recuperar esa inversión ya realizada. Pero, bueno, creemos que la sociedad ve con buenos ojos que Cambia Mendoza y La Libertad avanza vayan juntas. Por lo menos son las mediciones que tenemos.

Creemos que también del electorado de Cambia Mendoza, hay una parte muy importante que acompaña a La Libertad Avanza. Entonces si vamos a una elección y que elegir entre Cambia Mendoza o La Libertad Avanza, suena como elegir entre mamá o papá. La verdad que es mucho más fácil para la ciudadanía decir que el modelo de equilibrio presupuestario y de disminución de impuestos está expresado en una sola lista.

Después pueden quedar los tiempos, los estos, los otros, todas las cosas. Si se unificaron las elecciones o no se unifican. Quedan miles de caminos todavía por delante.El cronograma electoral sigue siendo el mismo de siempre, pero el modo en que se ha procesado todo este año y medio que lleva Milei ha sido de mucha presión electoral. Entre la forma de comunicación política, de construcción política de Milei, todo el tiempo carajeando a la oposición, a la casta, a todo eso, y algunos sectores del peronismo diciendo, no, no llega a marzo, no llega a fin de año, nos han tenido un año y medio en modo electoral. Entonces la presión es insufrible.

Entonces, en vez de hablar de los temas de gestión, hace un año y medio nos venimos hablando de las cuestiones electorales. Pensemos que las elecciones van a ser a fines de octubre, o sea, faltan cinco meses todavía. La provincia de Mendoza ha hecho, por lo menos en términos legislativos del año pasado, aprobado un montón de leyes. Muchas relacionadas con salud, con seguridad, con educación.Y no han penetrado en la agenda pública. Pero son leyes que importan al día a día de la provincia, del ciudadano, haber aprobado el REFORSAL que permite recuperar un montón de fondos de mendocinos, mendocinas que tienen obra social y que se atienden en los efectores públicos. Y permite eso cobrárselo a la obra social.

No se hacían las gestiones tan ordenadas como se están haciendo ahora. Eso va a tener un impacto muy grande en el sistema de salud. Las políticas de educación, darle una adicional a la docente que decide quedarse en una escuela, que se instala, que dedica su vida a esa comunidad, va a tener también un impacto muy grande en la formación de nuestros niños y jóvenes.

Pero bueno, preguntan y preguntan y se escriben miles de notas con respecto al acuerdo con La Libertad Avanza...

- Yo creo que también tiene que ver con que quizás sea algo inédito. No sé si inédito, pero algo nuevo, hasta acá no estaba Cambia Mendoza con La Libertad Avanza por eso se habla tanto de esto.

- Creo que Argentina necesita procesar algunas cosas de otra forma. En la elección general del 2023 eran 3 tercios.Puntos más, puntos menos. Eran 3 tercios. En las PASO, Milei o Massa, arriba. Y si vos sumabas en las PASO los votos de Patricia Bullrich con los de Horacio Rodríguez Larreta eran 3 tercios. En el balotaje es cuando ves que esos votos de Juntos por el Cambio, ideológicamente están más cercanos a los de Milei que a los de Massa.

Y se volcaron a a favor de Milei por eso ganó la segunda vuelta con una amplia mayoría. Pero logró una segunda vuelta. Después, bueno, se integra Patricia Bullrich al Gabinete , con el apoyo que expresó la fórmula de Juntos por el Cambio a la candidatura de Milei. Eso es lo que puede ser razonable en la democracia. Las más maduras, inclusive, las que son más parlamentarias le piden al primer ministro que conforme gobierno.Y cuando el rey o la reina le dice, bueno, ya está, ganaste la elección andá a conformar el gobierno, tenés que construir el 50% del parlamento. Se da vuelta y se acuerda con los otros partidos y se incorpora ministros y forman parte del programa de gobierno las demandas de ese partido. Creo que la irrupción de Milei reemplaza en la ciudadanía mucha parte del electorado que tenía Junto por el Cambio. E incorpora algunos nuevos electores porque también hay un desgaste muy fuerte del peronismo.

El gobierno de Alberto Fernández le ha costado mucho el peronismo. Ese gobierno tan malo en la sociedad provocó un desgaste del peronismo y una caída.

-Sí, incluso en parte de su electorado, por ejemplo en los sectores populares, esa retirada.

En esa retirada, le fue muy bien a Milei en los sectores populares con promesas que no se interpretaban del todo. La gente creía que era un peso un dólar y no era así. Pero cuando uno mira cómo fue ese comportamiento electoral, a Milei fue muy bien en los sectores populares y en los sectores más ricos de la economía. Creo que hay que tratar de consolidar al Presidente. Si bien la Libertad Avanza va a ganar, no sé si le va alcanzar para tener los números que necesita en el Congreso si va sola.

-Y por último, ¿va a ser candidato a estas elecciones?

No, me quedan dos años más como diputado provincial. Me siento muy bien, muy seguro como presidente de la Cámara de Diputados. Con Alfredo Cornejo vengo trabajando hace muchísimos años, nos conocemos prácticamente de memoria. Creo que yo estoy muy bien y tengo un desafío muy importante que es también presidir el radicalismo que es una oportunidad para aquellos que venimos de la militancia partidaria, esto de ser el presidente de tu partido. Es como un orgullo personal muy importante y estoy poniendo mucho foco en eso, en mantener el partido activo, dinámico que se mantenga como opción de gobierno, que vaya refrescando sus propuestas de gobierno para que aquellos departamentos los cuales no gobernamos podamos tener una opción electoral para el 2027. Quiero focalizarme mucho en eso y ayudar lo que se pueda desde la provincia para poder reforzar esas opciones electorales departamentales.