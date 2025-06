De la pizza y el champagne a la empanada, del optimismo a la esperanza

En coincidencia con la convertibilidad y cuando Ricardo Darín era uno de "los Galancitos", en 1991, pasó tres días preso. No fue por hablar de política ni criticar al gobierno, sino porque en 1988, en una concesionaria cercana al Monumental de Nuñez, adquirió una 4x4 Nissan Pathfinder, pick up que había sido introducida al país desde Paraguay con una franquicia en favor de Mercedes, una mujer con discapacidad motriz. También en 1991, una casualidad pasmosa: Susana Gimenez fue procesada por adquirir y esconder un Mercedes Benz 500 SEC que había atravesado la aduana con una franquicia, también para una persona con discapacidad motriz, Cayetano era el nombre del titular. Casualidad, ambos habían mantenido un romance al menos mediático. Cosas que pasan, de largo. Tanto Darín como Giménez fueron absueltos y luego sobreseídos.

Lo cíclico y espasmódico no es tan singular como el umbilical pensamiento argentino presume. La actitud de desprecio por el rival -ocasional o permanente- no responde a una clase, solamente y Argentina no tiene el copyright. Que en el día de la Patria el gesto más destacado del presidente Milei haya sido negarle el saludo al jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, de modo visible y elocuente, revela la estatura intelectual del primer mandatario. La elusión del saludo es un gesto que degrada al que de manera exprofesa lo evita, no al otro. Un hecho casi idéntico tuvo Viktor Orban, en 2021 , cuando se vio obligado a retirar las normativas homofóbicas incorporadas en Hungría y que la Unión Europea sancionó. No saludó a la máxima autoridad del Parlamento Europeo, o sea, la zoncera no es patrimonio nacional.

Está rota la relación entre Javier Milei y Jorge Macri .jpg

Esperanza versus optimismo

Mientras el popular y muy solícito psicoanalista Gabriel Rolón califica a la esperanza como nociva, el filósofo sur coreano alemán Buyng Chul Han rescata su sentido vital. Traza un diagnóstico del malestar moderno y recupera, contra todo pronóstico, la esperanza como acto subversivo. De alguna manera contrapone la esperanza a la resignación, pero también a la idea ilusoria de que todo irá mejor. En otras palabras: hay esperanza, pero no en los términos que indica el algoritmo, esos que proponen comprar esperanza en el supermercado, y en cuotas. Asimismo, tampoco este filósofo pudo escapar de las garras del rulo cíclico de la historia. Hace poco más de un mes, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias, por su aportación al pensamiento actual. Este premio reconoce precisamente eso: los aportes al pensamiento humano. Premio que en su versión masculina (Príncipe de Asturias), recibió Quino, entre otros, pero en esta ocasión, fue cuestionado el receptor del premio. Sus pares, filósofos, consideran que Byung Chul Han no lo merece, y basan sus críticas en los muchos ensayos que publica y detestan que una disciplina como la filosofía le sea tan amable al resto de los mortales. Algo parecido ocurrió -vaya casualidad con Jacques Derrida, el filósofo postestructuralista francés. En 1992, veinte filósofos firmaron contra él, reprochándole "su inadecuación a los estándares de claridad y de rigor", o sea, motivo exactamente inverso por el que se cuestiona a Han. Intentaron impedir que se le concediera el honoris causa por la Universidad de Cambridge. Igual se lo otorgaron, tanto como el Princesa de Asturias a Byung Chul Han. A veces el puro rencor no da frutos y la envidia no es suficiente.

Una frase hecha

También el reconocido filósofo doctorado en Berlín destaca el derrumbe de las democracias liberales y la sustitución de elecciones racionales y emotivas por manifestaciones de rechazo, resentimiento y odio. En uno de sus ensayos (La Expulsión de lo distinto) resalta el sometimiento al que está expuesta toda la sociedad para privilegiar lo inmediato por sobre la construcción de ideales y el tejido de un entramado social que admita las disidencias sin desaparecer al otro. Señala en otro de sus trabajos, la ilusión que ha generado la hiper conectividad e intercambios digitales, haciendo creer que las decisiones que se toman son auténticas decisiones propias e individuales, sin concebir que los algoritmos saben más sobre uno que uno mismo. La esperanza no consiste en creer en un cambio providencial ni que algo provocará una regresión a un dulce pasado. Propone una esperanza ontológica. No es la esperanza de que "todo mejore" sino de que algo distinto sea posible.

Nadie lo hará por Vos

Promover el apocalipsis no suele dar buenos resultados, pero cruzarse de brazos no proporciona ninguna solución. La participación activa, política, solidaria, productiva, no garantiza satisfacciones inmediatas, porque ninguna construcción es posible de modo instantáneo ni con la velocidad de una demolición. Incidir, opinar, manifestarse para que a nadie se le impida expresarse, defender las auténticas libertades y evitar que se destruya eso que le pertenece a todos y a la vez, nadie tiene derecho absoluto, es un deber. Una obligación no sólo ciudadana, sino y principalmente: humana. Pensar, recuperar la templanza en el análisis, opinar, votar, herramientas idóneas que si cada cual no las usa en defensa propia y en defensa del colectivo, serán usadas en su contra. Se desvaneció el champagne, la pizza es tan escasa como las reservas del Banco Central y las empanadas son incomparables, habrá que alimentar razonablemente la esperanza.

"La esperanza es ese hilo invisible que nos une al mundo, incluso cuando todo parece desatarse. No es una certeza. Es una decisión" (Byung Chul Han)