Kicillof se reunió con intendentes y les pidió que militen la campaña: "Acá nadie se desmoviliza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este viernes una reunión de los candidatos de Fuerza Patria a diputados nacionales y se mostró con más de 80 intendentes, actores fundamentales para su triunfo electoral en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

El encuentro se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada, con el objetivo de “delinear y puntualizar los objetivos del último tramo de la campaña electoral”.

El mandatario bonaerense se llevó la promesa de los jefes comunales que seguirán militando la boleta de Fuerza Patria, incluso aportando fiscalización para las elecciones del 26 de octubre. Este planteo es importante porque los intendentes, con la victoria peronista, ya lograron llevarse muchas bancas en sus Concejos Deliberantes y en la legislatura provincial, por lo que no tendrían necesidad de motorizar todo el aparato estatal para los próximos comicios.

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof y agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

Por su parte, el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, señaló que “no estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo”. “Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular”, resaltó.

En tanto, el dirigente y candidato Juan Grabois remarcó: “De cara a las elecciones de octubre debemos duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria es la representación de todas y todos los que no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional”.

Sorprendieron las ausencias de Sergio Massa (Frente Renovador) y Máximo Kirchner (La Cámpora). Por un lado, el exministro de Economía se encontraba “de viaje por cuestiones laborales”, mientras que el titular del PJ bonaerense se ausentó por “razones personales”.

Además de hablarse sobre el armado territorial, en este cónclave Kicillof hizo referencia a los actuales momentos de zozobra financiera que atraviesa el gobierno de Javier Milei, con la suba del dólar oficial y el Riesgo País.