Axel Kicillof apuntó contra el FMI y acusó a Javier Milei de no escuchar el mensaje de las urnas
Axel Kicillof defendió políticas industriales y dijo que el FMI las “prohíbe”, mientras Milei replicó con insultos personales.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que con los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei la Argentina se convirtió en “el principal deudor del planeta con el Fondo Monetario Internacional”.
En una entrevista con la agencia RT, el exministro de Economía cuestionó la relación del país con el organismo multilateral. “La verdad que el Fondo reconoció en informes internos que los préstamos dados al gobierno de Macri fueron fallidos y que, además, estuvieron mal utilizados. Pese a esa conclusión, volvió a prestar de la misma manera y vuelve a solicitar las mismas políticas”, señaló.
La crítica de Axel Kicillof al modelo económico de Javier Milei
Kicillof sostuvo que el modelo económico que impulsa Milei reproduce esa dependencia y choca con las necesidades del país. “La Argentina tiene una base industrial que la caracteriza y que requiere políticas que hoy empiezan a estar más de moda que antes”, afirmó. En esa línea, destacó la importancia de “políticas que tienen que ver con la defensa y con el cuidado de la producción y del trabajo nacional”.
El gobernador comparó la situación con lo que ocurre en otros países. “Esto es lo que está haciendo el mismísimo Estados Unidos con su propia industria, es decir, reindustrializar su país”, subrayó. Y añadió que el FMI no permite ese camino: “El Fondo las prohíbe y además condiciona los préstamos a políticas inversas. Entonces, yo creo que es una relación conflictiva y que con el tiempo va a empeorar”.
Kicillof también vinculó sus críticas con el escenario político tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Señaló que el resultado reflejó “la necesidad de corregir el rumbo del Gobierno nacional”, pero advirtió que la administración libertaria no tomó nota del mensaje. “Creo que ahora lo que está pasando, que le está trayendo más problemas todavía al Gobierno de Milei, es que no escuchó o interpretó distinto ese resultado”, dijo.
El mandatario provincial recordó que, tras la derrota oficialista, Milei prometió una autocrítica: “La misma noche dijo que iba a hacer una autocrítica, pero va a seguir todo igual, la misma política con mayor dureza”. Las declaraciones de Kicillof fueron difundidas por un medio de Moscú y generaron una reacción inmediata del Presidente. Milei lo descalificó públicamente con insultos, al llamarlo “enano soviético” e “inútil”.