Axel Kicillof apuntó contra el FMI y acusó a Javier Milei de no escuchar el mensaje de las urnas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que con los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei la Argentina se convirtió en “el principal deudor del planeta con el Fondo Monetario Internacional”.

En una entrevista con la agencia RT, el exministro de Economía cuestionó la relación del país con el organismo multilateral. “La verdad que el Fondo reconoció en informes internos que los préstamos dados al gobierno de Macri fueron fallidos y que, además, estuvieron mal utilizados. Pese a esa conclusión, volvió a prestar de la misma manera y vuelve a solicitar las mismas políticas”, señaló.

La crítica de Axel Kicillof al modelo económico de Javier Milei Kicillof sostuvo que el modelo económico que impulsa Milei reproduce esa dependencia y choca con las necesidades del país. “La Argentina tiene una base industrial que la caracteriza y que requiere políticas que hoy empiezan a estar más de moda que antes”, afirmó. En esa línea, destacó la importancia de “políticas que tienen que ver con la defensa y con el cuidado de la producción y del trabajo nacional”.

El gobernador comparó la situación con lo que ocurre en otros países. “Esto es lo que está haciendo el mismísimo Estados Unidos con su propia industria, es decir, reindustrializar su país”, subrayó. Y añadió que el FMI no permite ese camino: “El Fondo las prohíbe y además condiciona los préstamos a políticas inversas. Entonces, yo creo que es una relación conflictiva y que con el tiempo va a empeorar”.

Búnker de Fuerza Patria, Axel Kicillof, Sergio Massa Juan Mateo Aberastain /MDZ