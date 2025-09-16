La Provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo con bonistas de Nueva York y extendió vencimientos hasta 2037

Tras la reestructuración de 2021, Buenos Aires cerró un acuerdo final con bonistas en Nueva York y Alemania, completando el proceso iniciado en 2020.

El ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires informó este martes que alcanzó un acuerdo con la totalidad de los bonistas que tenían fallos judiciales firmes en Nueva York por bonos que no habían ingresado al canje de 2021 y, de esta manera, la administración de Axel Kicillof restructuró los vencimientos.

Según explicó la cartera provincial, el cierre de estos litigios fue posible gracias a “un proceso de mediación llevado adelante de buena fe para alcanzar una solución mutuamente beneficiosa”, que permitirá, entre otros puntos, extender los vencimientos hasta 2037.

El acuerdo se estableció en condiciones equivalentes a la reestructuración de deuda de 2021 y contempla también desistimientos recientes en juicios tramitados en Alemania. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó: “Este es un hito más en el camino iniciado en 2020 con la gestión del gobernador Axel Kicillof, que nos permitió recuperar un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en materia de deuda pública”.

Restructuración de la deuda provincial López agregó que este entendimiento ratifica el compromiso de la provincia con el cumplimiento de sus obligaciones, incluso en un escenario adverso: “Nos permite seguir dando respuestas a las necesidades de las y los bonaerenses con una administración ordenada”.

La Provincia de Buenos Aires informa la resolución de los juicios vigentes por deudas no ingresadas al canje de 2021



Comunicado pic.twitter.com/dqJtzBalQG — Ministerio de Economía PBA (@EconomiaPBA) September 16, 2025