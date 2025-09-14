Axel Kicillof aseguró que visitará a Cristina Kirchner tras el triunfo en PBA: "Lo voy a hacer"

El gobernador Axel Kicillof dio una extensa entrevista luego de la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y dijo que visitará a Cristina Kirchner aunque todavía no hablaron.

Mientras cumple su condena, Cristina Fernández de Kirchner tendría una visita clave para el peronismo. Así lo afirmó Axel Kicillof en una extensa entrevista que dio a Clarín luego del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo pasado.

Si bien el gobernador de la Provincia de Buenos Aires reconoció que "todavía no" habló con la expresidenta, sentenció: "Lo voy a hacer. La voy a ir a visitar". "El peronismo ha dado una muestra de madurez", expresó.

El análisis de Axel Kicillof sobre la interna peronista En la entrevista, Kicillof mencionó: "Después de la derrota nacional que tuvimos se abrió un marco de discusión. Un intento de ir construyendo para adelante. Nos pusimos de acuerdo por la gravedad que tiene lo de Milei también". En ese sentido, recordó que el presidente "amenazó con intervenir la Provincia" y "ahora en la elección de octubre está buscando que le convaliden gobernar por decreto y con veto".

"Ante una elección que Milei dice 'vamos a pintar la provincia de violeta' y vamos a tener un cheque en blanco para ir más a fondo, la decisión del peronismo fue sabia e importante", remarcó.

El pronóstico de Kicillof para las elecciones de octubre Consultado sobre si se repetirá la victoria peronista de las elecciones bonaerenses en los comicios nacionales en octubre, el mandatario provincial opinó: "Se acaba de realizar un primer paso del que no quiero alardear ni agrandarlo. Fue una elección de medio término, obtuvimos un apoyo muy fuerte y Milei en materia de votos tuvo un rechazo fuerte, una parte del electorado que le dio la espalda".