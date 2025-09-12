Sergio Berni criticó la estrategia de Axel Kicillof, luego del triunfo del peronismo en las elecciones

El senador bonaerense Sergio Berni volvió a marcar diferencias dentro del peronismo y apuntó contra la estrategia del desdoblamiento electoral. Al mismo tiempo, destacó a Axel Kicillof como una de las principales figuras con proyección nacional de cara a 2027.

Sergio Berni criticó a Javier Milei “Cuando el modelo económico está agotado, el candidato es lo de menos”, señaló Berni al analizar la decisión de separar las elecciones bonaerenses de las nacionales. Según el exministro de Seguridad provincial, la discusión sobre el desdoblamiento “es secundaria frente a un problema mayor”, ya que “el problema no es la táctica electoral, sino llevar adelante un modelo económico que no funciona”.

En ese sentido, el legislador sostuvo que el voto en la provincia de Buenos Aires fue un mensaje directo a la Casa Rosada: “Lo que quedó claro es que la sociedad le dijo al Gobierno que este camino económico está agotado. La ingeniería electoral no alcanza para tapar lo que la gente vive todos los días”.

Respecto de Axel Kicillof, Berni fue contundente al resaltar su figura. “Los méritos de Axel fueron más que suficientes: es dos veces gobernador y se ganó un lugar en la conducción del peronismo”, afirmó. Y agregó: “Kicillof es uno de los candidatos a presidente en 2027, guste o no guste dentro de algunos sectores del peronismo. Hoy está claro que tiene una legitimidad que nadie puede discutir”.

Sergio Berni y su análisis electoral El senador también diferenció la situación bonaerense del escenario nacional: “El triunfo en la provincia no fue producto del desdoblamiento, sino de la capacidad de Kicillof para interpelar a los bonaerenses. Lo que hay que discutir no es la fecha de la elección, sino cómo construimos un modelo económico que vuelva a darle esperanza a la gente”.