Legislatura bonaerense, tras cuatro meses de inactividad diputados sesionara la semana que viene

En años electorales la Legislatura bonaerense paraliza su actividad semanas antes de la elección; este año el párate rompió récords ya que se extendió por 4 meses. Tras los comicios se empieza a acelerar la actividad antes del recambio legislativo de diciembre , motivo por el cual las autoridades de la Cámara de Diputados provincial convocaron a sesionar el próximo jueves.

Este año la reanudación de la actividad en la Legislatura bonaerense tuvo una demora por demás excesiva, más allá de la campaña electoral en la que diputados y senadores concentraban su actividad recorriendo las secciones por donde competían - No siempre por la sección de pertenencia ya que todos los partidos políticos utilizan “triquiñuelas” legales para esquivar la Ley que limita la reelecciones indefinidas - este año la interna peronista metió la cola trabando la actividad de la casa de leyes de la provincia de Buenos Aires.

Para ir a la última sesión en la Legislatura bonaerense tenemos que remontarnos al 12 de mayo, cuando en sesión exprés en Diputados y en el Senado se aprobó el cambio de los plazos electorales para los comicios legislativos del pasado domingo. Ese era uno de los temas trabados por la interna peronista.

Si bien todavía no se realizó de manera oficial la convocatoria, se espera que en la sesión del próximo jueves los diputados bonaerenses traten varias iniciativas que fueron aprobadas por las respetivas comisiones parlamentarias, cumpliendo los pasos previos antes de ser llevados al recinto para su tratamiento.

Entre las iniciativas legislativas que podrían tratarse en la Cámara de Diputados provincial se destacan: El de la diputada del bloque UCR Cambio Federal y vicepresidenta del cuerpo, Alejandra Lorden, que reglamenta la labor de los Acompañantes Terapéuticos en la provincia de Buenos Aires. Este proyecto cobra relevancia, ya que intenta establecer un marco normativo que regule esta profesión, fundamentándose en el bienestar de las personas que requieren apoyo en su proceso terapéutico.

Alejandra Lorden Alejandra Lorden, diputada bloque UCR Cambio Federal Foto: Prensa Bloque UCR Cambio Federal

Otro proyecto relevante es el que promueve la regulación del funcionamiento de los hogares convivenciales. La iniciativa impulsada por la diputada del bloque de Unión por la Patria, Lucía Iañez, tiene como objetivo garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con un grupo familiar o que han sido separados por medidas judiciales.

También está en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara baja es el impulsado por los diputados oficialistas Rubén Eslaiman (F.R) y Facundo Tignanelli (La Cámpora) para crear un registro provincial de datos genéticos de cadáveres o restos humanos no identificados. Esta iniciativa permitirá recolectar y sistematizar información que puede ser crucial para la identificación de restos y la búsqueda de personas desaparecidas

Además de estos proyectos, en la sesión del jueves de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense se incluiría la discusión del presupuesto del próximo año, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento, requeridos por el ejecutivo provincial.

Además, se especula con la posibilidad de que se presente un proyecto anunciado por el gobernador Axel Kicillof, envalentonado por el triunfo electoral del domingo pasado, que busca declarar la emergencia en obras públicas paralizadas por el gobierno de Javier Milei.

Que pasara en el Senado bonaerense

Mientras en la Legislatura bonaerense preparan todo para que diputados vuelva a sesionar,tras cuatro meses de inactividad, en el Senado provincial no hay novedades de cuando volvería la actividad en el recinto.

En la Cámara Alta bonaerense, los senadores mantienen encuentros en comisiones a la espera de ser convocados a sesionar por la presidenta del cuerpo Verónica Magario.

Cabe destacar que en lo que va del año la vicegobernadora Verónica Magario convoco a dos sesiones ordinarias, el resto de las sesiones fueron de carácter extraordinario solo para homenajes.

Vale recordar que por decisión de Verónica Magario los cronistas legislativos no pueden acceder al palco de prensa para seguir la cobertura periodística “al pie” del recinto; obligando a los periodistas a ver la sesión desde una pantalla ubicada en el salón de Pasos Perdidos. Esperemos que la victoria electoral del domingo pasado haga cambiar de postura a la vicegobernadora y vuelva a habilitar el palco de prensa.