La advertencia de los gobernadores tras el veto de Javier Milei: "Si hay paz social en la Argentina es por nosotros"

Pese a los intentos del Gobierno de reabrir las conversaciones, las provincias amenazan con ponerle un freno a Javier Milei, que finalmente vetó este jueves la ley que garantizaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los distritos. En ese marco, los mandatarios de Provincias Unidas se reunieron este viernes para enviar un contundente mensaje político: "Si hay paz social en la Argentina es porque la cuidamos los gobernadores de las 24 provincias".