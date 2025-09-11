El Gobierno no ofreció obras a los gobernadores aliados, pero prometió "caja" y pidió que acompañen "nuevas reformas"

Francos, Caputo y Catalán se reunieron con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio. La Casa Rosada buscará "arrastrar" a más mandatarios "afines" y recuperar la agenda política. Cómo piensa recuperar la confianza y dividir a los gobernadores, tras vetar la ley de ATN.

En el marco de un pacto de silencio, el Gobierno se reunió este miércoles con gobernadores aliados con el objetivo de reconstruir el diálogo con las provincias, como primer gesto político tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Tal como se informó en MDZ, esta tarde asistieron los mandatarios provinciales de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Chaco, Leandro Zdero y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo y el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, que hace meses ya cumplía el rol territorial.

Uno de los temas centrales fue la decisión de la gestión de Javier Milei de vetar la ley de ATN (Adelanto del Tesoro Nacional). Se trata de una reciente sanción del Congreso que fija un mecanismo de reparto automático de fondos nacionales, los cuales "le corresponden a las provincias, pero que la Nación se los guardaba", según denuncian desde la oposición. Si bien este recurso fue creado para atender "emergencias", se utilizó hasta el 2023 para fines políticos y convenientes para los gobiernos de turno. Sin embargo, los libertarios lo interrumpieron, en detrimento de las necesidades de las jurisdicciones.

Los funcionarios explicaron que "es inaceptable" permitir la promulgación de esa ley. Si bien destacan desde el Gobierno que "no se ofrecieron obras" , sí "se prometió caja". La presencia del titular del Palacio de Hacienda no responde a un formalismo. Pese a que los alfiles del presidente afirman que "no hay plata", sí lo habrá para "quienes la vean". No se específica si habrá una asignación arbitraria de ATN para las provincias "afines", pero en los pasillos de Balcarce 50 dan por hecho que "quienes recompongan el diálogo y acompañen al Gobierno van a contar con la billetera" suministrada por Caputo.

"No es algo que digamos mucho, pero Catalán llega al Ministerio con plata. Caputo abrirá la caja para lo que sea razonable", subrayó una fuente del Gobierno a MDZ. No obstante, esa supuesta generosidad del Gobierno no llegará para todos. Para quienes pretendan retomar el diálogo y apoyen nuevamente el rumbo político del presidente, tendrán recompensa. Se trata de una lógica que ya fue aplicada durante el 2024 y no tuvo resultados para la mayoría de los gobernadores, que dijeron "basta" y aseguraron que no volverán a sentarse "para la foto". Está el ejemplo más nítido por parte del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien dijo que lo "estafaron".