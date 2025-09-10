Tras las elecciones, el nuevo ránking revela quiénes son los gobernadores mejor y peor valorados en septiembre
CB Consultora publicó su encuesta nacional de septiembre tras las elecciones del domingo. Conocé el ránking completo.
Luego de las elecciones del domingo en las que Fuerza Patria arrasó en la provincia de Buenos Aires, la reconocida CB Consultora dio a conocer el nuevo ránking de gobernadores correspondiente a septiembre de 2025. El estudio se realizó entre el 1 y el 4 de septiembre, con 17.959 casos totales, un promedio de entre 640 y 963 encuestados por provincia.
La muestra relevó a la población general mayor de 16 años en las 23 provincias del país y en la Ciudad de Buenos Aires, con cuotas por sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria. El error de muestreo promedio fue de entre +/- 3 y 4%.
Los gobernadores mejor y peor valorados
Según la encuesta, el podio de septiembre lo encabeza Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien obtuvo un 61,2% de imagen positiva, frente a un 34% negativa y 4,8% de indecisos. En segundo lugar aparece Gustavo Valdés (Corrientes) con 60,9% de aprobación, 35,1% de negativa y 4% sin opinión. El tercer puesto lo ocupa Ignacio Torres (Chubut) con 59,1% de imagen positiva, 35,8% de negativa y 5,1% de ns/nc.
En el extremo opuesto del ránking, el último lugar lo ocupa Alberto Weretilneck (Río Negro) con 44,4% de imagen positiva y 52,2% negativa. Lo sigue Ricardo Quintela (La Rioja) con 45,6% de aprobación y 49,8% de rechazo. El tercer peor ubicado es Rolando Figueroa (Neuquén) con 47,5% de positiva y 46,6% de negativa.
Los que más variaron en septiembre
El gobernador que más creció respecto a la medición anterior fue Axel Kicillof (Buenos Aires), que subió 2,9 puntos en imagen positiva y alcanzó el 49,4%. En cambio, el que más cayó fue Rolando Figueroa (Neuquén), quien perdió 3,4 puntos en comparación con agosto.
Así quedó la lista definitiva:
- Osvaldo Jaldo (Tucumán): 61,2% positiva, 34,0% negativa, 4,8% ns/nc.
- Gustavo Valdés (Corrientes): 60,9% positiva, 35,1% negativa, 4,0% ns/nc.
- Ignacio Torres (Chubut): 59,1% positiva, 35,8% negativa, 5,1% ns/nc.
- Claudio Poggi (San Luis): 58,0% positiva, 38,0% negativa, 4,0% ns/nc.
- Maximiliano Pullaro (Santa Fe): 57,8% positiva, 39,7% negativa, 2,5% ns/nc.
- Marcelo Orrego (San Juan): 57,5% positiva, 37,4% negativa, 5,1% ns/nc.
- Martín Llaryora (Córdoba): 56,7% positiva, 38,6% negativa, 4,7% ns/nc.
- Leandro Zdero (Chaco): 55,6% positiva, 40,1% negativa, 4,3% ns/nc.
- Hugo Passalacqua (Misiones): 55,4% positiva, 39,7% negativa, 4,9% ns/nc.
- Sergio Ziliotto (La Pampa): 54,8% positiva, 41,6% negativa, 3,6% ns/nc.
- Claudio Vidal (Santa Cruz): 53,7% positiva, 41,8% negativa, 4,5% ns/nc.
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos): 53,5% positiva, 42,5% negativa, 4,0% ns/nc.
- Carlos Sadir (Jujuy): 53,1% positiva, 42,6% negativa, 4,3% ns/nc.
- Raúl Jalil (Catamarca): 52,6% positiva, 45,1% negativa, 2,3% ns/nc.
- Alfredo Cornejo (Mendoza): 51,7% positiva, 45,8% negativa, 2,5% ns/nc.
- Gustavo Melella (Tierra del Fuego): 51,0% positiva, 45,0% negativa, 4,0% ns/nc.
- Gerardo Zamora (Santiago del Estero): 50,8% positiva, 43,7% negativa, 5,5% ns/nc.
- Gildo Insfrán (Formosa): 50,4% positiva, 45,3% negativa, 4,3% ns/nc.
- Axel Kicillof (Buenos Aires): 49,4% positiva, 47,4% negativa, 3,2% ns/nc.
- Jorge Macri (CABA): 48,7% positiva, 48,0% negativa, 3,3% ns/nc.
- Gustavo Sáenz (Salta): 47,7% positiva, 48,8% negativa, 3,5% ns/nc.
- Rolando Figueroa (Neuquén): 47,5% positiva, 46,6% negativa, 5,9% ns/nc.
- Ricardo Quintela (La Rioja): 45,6% positiva, 49,8% negativa, 4,6% ns/nc.
- Alberto Weretilneck (Río Negro): 44,4% positiva, 52,2% negativa, 3,4% ns/nc.
¿Qué dice el ránking de intendentes?
Los tres intendentes mejor valorados del mes de septiembre de 2025 por sus vecinos son: Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 62,0% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) con un 60,4%, y en tercer lugar Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) con un 60,2%.
En el otro extremo, los peor calificados del mes son: Pablo Grasso (Río Gallegos) con apenas 36,4% de aprobación, Emiliano Durand (Salta Capital) con 37,1%, y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con 37,6%.
El intendente que más creció en septiembre fue Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital), que subió +3,1%, mientras que el que más cayó fue Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca) con una baja de -2,7%.
Lista completa de intendentes (septiembre 2025)
-
Eduardo Tassano (Corrientes Capital): 62,0% positiva, 34,9% negativa, 3,1% ns/nc.
Leonardo Stelatto (Posadas): 60,4% positiva, 35,3% negativa, 4,3% ns/nc.
Ulpiano Suárez (Mendoza Capital): 60,2% positiva, 36,5% negativa, 3,3% ns/nc.
Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán): 59,5% positiva, 37,2% negativa, 3,3% ns/nc.
Gustavo Sastre (Puerto Madryn): 58,9% positiva, 36,2% negativa, 4,9% ns/nc.
Jorge Jofré (Formosa Capital): 58,5% positiva, 38,2% negativa, 3,3% ns/nc.
Matías Stevanato (Maipú): 58,0% positiva, 38,3% negativa, 3,7% ns/nc.
Rosario Romero (Paraná): 56,3% positiva, 39,0% negativa, 4,7% ns/nc.
Luciano Di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa): 55,0% positiva, 41,3% negativa, 3,7% ns/nc.
Susana Laciar (San Juan Capital): 54,2% positiva, 38,7% negativa, 7,1% ns/nc.
Daniel Passerini (Córdoba Capital): 53,7% positiva, 42,1% negativa, 4,2% ns/nc.
Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca): 51,1% positiva, 44,7% negativa, 4,2% ns/nc.
Gastón Hissa (San Luis Capital): 50,8% positiva, 46,9% negativa, 2,3% ns/nc.
Pablo Javkin (Rosario): 49,3% positiva, 47,1% negativa, 3,6% ns/nc.
Norma Fuentes (Santiago del Estero Capital): 43,5% positiva, 53,7% negativa, 2,8% ns/nc.
Julio Alak (La Plata): 42,3% positiva, 52,2% negativa, 5,5% ns/nc.
Walter Vuoto (Ushuaia): 40,6% positiva, 54,4% negativa, 5,0% ns/nc.
Armando Molina (La Rioja Capital): 39,5% positiva, 58,3% negativa, 2,2% ns/nc.
Mariano Gaido (Neuquén Capital): 38,8% positiva, 57,8% negativa, 3,4% ns/nc.
Roy Nikisch (Resistencia): 38,2% positiva, 58,6% negativa, 3,2% ns/nc.
Walter Cortés (Bariloche): 38,0% positiva, 57,1% negativa, 4,9% ns/nc.
Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy): 37,6% positiva, 59,6% negativa, 2,8% ns/nc.
Emiliano Durand (Salta Capital): 37,1% positiva, 58,6% negativa, 4,3% ns/nc.
Pablo Grasso (Río Gallegos): 36,4% positiva, 60,0% negativa, 3,6% ns/nc.