Los detalles que dio a conocer el Gobierno de Mendoza sobre las elecciones de octubre

El Gobierno provincial oficializó este miércoles un acuerdo con la Junta Electoral pensando en las elecciones del 26 de octubre.

El Gobierno de Mendoza publicó en el Boletín Oficial de este miércoles el convenio que realizó con la Justicia Federal y la Junta Electoral para coordinar las elecciones de este 26 de octubre. El objetivo del acuerdo es unificar padrones, urnas, escrutinio y todo lo que tenga que ver con la logística. Recordemos que en octubre en Mendoza va a haber doble urna.

Ahora será tarea del Juzgado Federal con competencia electoral definir un padrón único, tanto para las elecciones nacionales como para las provinciales. Las autoridades de mesa para estas selecciones serán tres. También se definió que el escrutinio se realice en dos etapas, ya que el primero será el de las elecciones nacionales y el segundo de las provinciales y municipales.

boleta elecciones mendoza 1

La provincia de Mendoza será la encargada de cubrir los gastos del despliegue logístico y de los viáticos a las autoridades de mesa. El escrutinio definitivo de todas las categorías se desarrollará en la sede de la Secretaría Electoral de Mendoza, en calle San Martín 678 de Ciudad.

El decreto fue firmado por Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y por Natalio Mema, ministro de Gobierno.