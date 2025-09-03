La Junta Electoral bonaerense dispuso un "innovador" protocolo para votantes rezagados

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires implementará un “innovador” protocolo para garantizar el voto de quienes sufragarán sobre el horario de cierre de los comicios del 7 de septiembre . Además, el ejecutivo provincial fijó viáticos para los efectivos de la policía bonaerense afectados al operativo electoral y estableció el monto que cobraran las autoridades de mesa.

La medida tomada por la Junta Electoral bonaerense se alinea con lo estipulado por la Constitución de la provincia de Buenos Aires y lo establecido en la Ley provincial 5.109, que dan al máximo organismo electoral provincial la responsabilidad de organizar el proceso electoral.

El objetivo principal de la Junta Electoral bonaerense es garantizar que todos aquellos que lleguen a los centros de votación antes del cierre puedan votar.

La Junta Electoral bonaerense oficializa las boletas que se usaran en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El proceso se llevará acabo con la colaboración de la policía de la provincia de Buenos Aires , en cada lugar de votación, donde un delegado electoral será el encargado de identificar a los votantes en la fila y asignarles números secuenciales, asegurando que solo quienes estén presentes a las 18 tengan acceso a las urnas.

Cuando se cumpla el horario de cierre de los comicios, los efectivos de las fuerzas de seguridad deberán cerrar las puertas de los centros de votación. Y solo podrán permanecer dentro de las escuelas quienes hayan recibido el número correspondiente, mientras que aquellos ciudadanos que lleguen después de las 18 quedarán excluidos del proceso de votación.

La resolución de la Junta Electoral bonaerense establece que el procedimiento se implementará de manera consistente en todos los centros de votación de la provincia de Buenos Aires.

La provincia fijó viáticos para los policías bonaerenses afectados a las elecciones del 7 de septiembre

El gobernador Axel Kicillof firmó el Decreto 2197/25 que establece los viáticos que recibirán los 28.000 efectivos de la Policía Bonaerense afectados al operativo del Comando Electoral del sábado 6 y domingo 7.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires fija que cada efectivo policial cobrará $ 75.000 por el fin de semana electoral. Cabe destacar que el monto será igual para todos los agentes, sin distinción de rango ni escalafón.

El operativo del Comando Electoral lo encabezará el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, incluirá a 6.778 efectivos de fuerzas federales, por lo que 34.778 efectivos de las fuerzas de seguridad serán los encargados de custodiar las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Bueno Aires

Según fuentes del gobierno bonaerense el Operativo electoral del fin de semana tendrá un costo superior para las arcas provinciales de $2.150 millones.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa este domingo

El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció, mediante el Decreto 1567/25, de cuánto será el viatico para las autoridades de mesa que participen del acto eleccionario del domingo.

El viatico que percibirán las autoridades de mesa será de $40.000, mientras que aquellos que hayan participado de la capacitación oficial recibirán un adicional de igual valor, alcanzando un total de $80.000. En tanto, los delegados designados en los centros de votación por la Junta Electoral bonaerense recibirán un pago por sus tareas de $120.000.

Los pagos se efectivizarán a través del Banco Provincia de Buenos Aires o mediante la aplicación Cuenta DNI, una vez que la Junta Electoral entregue el listado de las personas que cumplieron funciones electorales.