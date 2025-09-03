Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo: "Buscan matarme"

El presidente Javier Milei volvió a encender la confrontación política en medio de la campaña electoral . Durante una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del ex mandatario francés Nicolas Sarkozy, el jefe de Estado advirtió que el kirchnerismo busca impedir el avance de su plan económico "a cualquier costo".

"Estamos en un momento bisagra y el kirchnerismo y sus aliados están aplicando la estrategia de quemar las naves : es a todo o nada. Eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme " , sostuvo Milei en la charla realizada el viernes en la Casa Rosada .

Las definiciones del mandatario llegaron pocas horas después de la violenta agresión que sufrieron él y los candidatos de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora , donde un grupo de manifestantes arrojó piedras y otros objetos contundentes contra la caravana partidaria.

Para Javier Milei , ese episodio se enmarca en una estrategia coordinada de la oposición. "Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre , y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre", afirmó.

La batalla contra el kirchnerismo

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei vinculó directamente el desenlace electoral con la posibilidad de terminar con el ciclo político del kirchnerismo.

"Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente", expresó.

El mandatario habla nuevamente del escándalo político por las supuestas coimas que rodean a su figura presidencial y aseguró que la oposición también recurre a la "difamación y la mentira" como parte de su estrategia para desprestigiarlo y advirtió que no se detendrá en la implementación de su programa económico.