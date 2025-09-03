Se picó|
Durísima embestida de Axel Kicillof contra Javier Milei a horas de la caravana en Moreno
El gobernador de la provincia de Buenos Aires recogió el guante y le respondió al Gobierno sobre el acto que se realizará este miércoles.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno nacional por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, y advirtió sobre la realización del acto de cierre de La Libertad Avanza en el partido de Moreno, al que consideró “sospechoso” por sus condiciones de organización.
“Quiero ser muy claro: la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos soliciten, pero no confiamos en este Gobierno. Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, señaló Kicillof en un comunicado difundido hoy .
El mandatario provincial cuestionó al oficialismo por recurrir, según dijo, a la “provocación y a denuncias infundadas de fraude” para desviar la atención frente al malestar social.
La dura respuesta de Axel Kicillof
También recordó incidentes recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde atribuyó “fallas llamativas” en la custodia presidencial.
Respecto al cierre de campaña en Moreno, alertó que el lugar elegido “no está preparado” para una concentración de esa magnitud y que en la organización intervienen “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.
En ese sentido, Kicillof pidió a los vecinos del distrito que no se acerquen al acto: “El modo de expresar el enojo con un Presidente que no hizo nada por Moreno no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.
“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”, remarcó el gobernador, quien insistió en que su espacio responderá “defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad”.