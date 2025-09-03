Durísima embestida de Axel Kicillof contra Javier Milei a horas de la caravana en Moreno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , cuestionó al Gobierno nacional por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, y advirtió sobre la realización del acto de cierre de La Libertad Avanza en el partido de Moreno , al que consideró “sospechoso” por sus condiciones de organización.

“Quiero ser muy claro: la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos soliciten, pero no confiamos en este Gobierno. Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, señaló Kicillof en un comunicado difundido hoy .

El mandatario provincial cuestionó al oficialismo por recurrir, según dijo, a la “provocación y a denuncias infundadas de fraude” para desviar la atención frente al malestar social.

UN FRENO AL DESBORDE En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir. Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los…

También recordó incidentes recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde atribuyó “fallas llamativas” en la custodia presidencial.

Respecto al cierre de campaña en Moreno, alertó que el lugar elegido “no está preparado” para una concentración de esa magnitud y que en la organización intervienen “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

En ese sentido, Kicillof pidió a los vecinos del distrito que no se acerquen al acto: “El modo de expresar el enojo con un Presidente que no hizo nada por Moreno no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”, remarcó el gobernador, quien insistió en que su espacio responderá “defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad”.