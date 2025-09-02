Javier Alonso alertó sobre los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Milei en Moreno

Calles anegadas, falta de iluminación y un predio sin condiciones: Javier Alonso alertó sobre riesgos en el acto de cierre de campaña de Milei en Moreno.

Javier Alonso alertó sobre los peligros de realizar el cierre de campaña de LLA en Moreno. Foto: X (@JaviAlonsook)

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, previsto para este miércoles con la presencia del presidente Javier Milei.

En declaraciones a Infobae en vivo, el funcionario explicó que el lugar seleccionado (una cancha de fútbol perteneciente a un club barrial) presenta “graves falencias en materia de infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo tanto para el público asistente como para el propio mandatario.

La advertencia de Javier Alonso al Gobierno Alonso detalló que el predio se encuentra en una zona con calles de tierra que se tornan intransitables cuando llueve, lo que complica el ingreso y la evacuación de miles de personas. “El lugar no reúne las condiciones mínimas para recibir a unas 10.000 personas, mucho menos para garantizar la seguridad del presidente”, remarcó.

Según señaló el ministro, la cancha carece de un perímetro de contención adecuado, está rodeada de escombros y cuenta con una infraestructura precaria, “propia de un potrero del conurbano”, por lo que no resulta apta para un evento de esta magnitud.

El funcionario también subrayó que la zona no dispone de iluminación suficiente y que las calles se encuentran actualmente anegadas, lo que agrava las dificultades de acceso y aumenta los riesgos ante una eventual emergencia.