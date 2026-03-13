Javier Milei sigue de gira: se reunirá con VOX en España y no verá al presidente Pedro Sánchez

Luego de su reciente gira por Estados Unidos y su paso por Chile para participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast , Javier Milei continuará con su agenda internacional. La próxima parada es España , para participar del Foro Económico de Madrid.

La actividad central del viaje será su exposición del sábado por la tarde , donde el mandatario argentino volverá a presentar los principales ejes de su gestión económica y profundizará su habitual discurso sobre la denominada “batalla cultural” que impulsa desde su llegada a la Casa Rosada.

El plato fuerte de la visita será la presentación que Milei realizará en el Madrid Economic Forum 2026 , prevista para el sábado a las 16:15 (hora argentina) .

Durante su intervención, el jefe de Estado planea hacer un balance de su gestión, repasar las reformas económicas implementadas desde el inicio de su mandato y plantear los cambios que, según su visión, aún quedan pendientes.

En línea con sus discursos internacionales anteriores, también se espera que el Presidente profundice sus críticas al socialismo y exponga su interpretación sobre el impacto de esas políticas en las economías occidentales.

Reuniones con Santiago Abascal y Huerta de Soto

Antes de su exposición en el foro, Milei mantendrá encuentros con referentes políticos y económicos con los que comparte afinidad ideológica.

A las 10:00 del sábado (hora argentina) se reunirá con Santiago Abascal, líder del partido español VOX, con quien mantiene una relación política y personal desde antes de llegar a la presidencia.

Ambos dirigentes han coincidido en diversos eventos internacionales y comparten posiciones similares dentro del espacio liberal y conservador europeo.

Una hora más tarde, el mandatario argentino tendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, una de las figuras más influyentes de la Escuela Austríaca de economía, corriente que inspira buena parte del pensamiento económico de Milei.

El Presidente ha manifestado en varias oportunidades su admiración por Huerta de Soto, a quien incluso condecoró en abril del año pasado con la Orden de Mayo.

Milei recibirá un premio en honor a Ludwig von Mises

La agenda del sábado también incluye una distinción para el mandatario argentino.

Tras su exposición en el foro, Milei recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, una de las figuras históricas del liberalismo económico.

El reconocimiento será entregado por el economista Philipp Bagus, referente del pensamiento liberal en Europa.

Sin reuniones con el gobierno de Pedro Sánchez

A diferencia de otras visitas oficiales, la agenda del Presidente en España no contempla reuniones con autoridades del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez.

La relación diplomática entre ambos países atraviesa un período de tensión política, por lo que el viaje de Milei tendrá un carácter centrado en encuentros con empresarios, economistas y dirigentes políticos cercanos al espacio liberal europeo.

En ese sentido, el mandatario se moverá dentro de un circuito compuesto principalmente por referentes del mundo académico, empresarial y político afín a sus ideas.

Cuándo regresa Milei a la Argentina

Según el cronograma oficial, el Presidente partirá desde Madrid el sábado a las 19 (hora argentina). El vuelo presidencial tiene previsto aterrizar en la Ciudad de Buenos Aires el domingo a las 9 de la mañana.

Con ese regreso, Milei cerrará una nueva gira internacional que incluyó escalas en Estados Unidos, Chile y España.