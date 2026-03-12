En medio de las críticas, Javier Milei defendió a Manuel Adorni por haber viajado con su esposa a Estados Unidos

El presidente utilizó su cuenta de X para enviarle un mensaje de apoyo al jefe de Gabinete, quien quedó en el centro de la escena tras salir a la luz que su esposa viajó a Estados Unidos junto a la comitiva en el avión presidencial.

El presidente Javier Milei expresó este jueves su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York, y sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”.

“Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”, expresó desde sus redes sociales.

A su vez, el líder libertario le dio retweet a otros comentarios que apoyan a Adorni. "Los que están adentro saben quién sostuvo siempre el rumbo. Bien Karina Milei ( @KarinaMileiOk ) bancando a Manuel Adorni ( @madorni ) cuando más lo atacan. Eso es LEALTAD y CONVICCIÓN. Aprendan", dice una de las publicaciones que citó Milei.

Para el mandatario, "las operaciones" contra el jefe de gabinete están relacionadas con querer "tapar el éxito del Argentina Week", el foro de inversiones realizado en Nueva York durante esta semana y contó con la disertación de Milei, además de la presencia de una decena de gobernadores y cientos de empresarios.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026 Las declaraciones en redes del mandatario se dan luego de que su hermana Karina posteara en favor del exvocero. "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", escribió en su cuenta oficial de X la hermana del presidente.