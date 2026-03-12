Con Karina Milei a la cabeza, el Gobierno cerró filas para respaldar a Manuel Adorni

Karina Milei mandó un mensaje en redes sociales en apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las críticas por los viajes.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por los viajes a Nueva York y Punta del Este.

"Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", escribió en su cuenta oficial de X la hermana del presidente.

Adorni es uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei y la posición de la funcionaria, respecto al escándalo que estalló en los últimos días, era una de las definiciones que más se esperaba. Hasta el cierre de esta nota, el presidente Javier Milei mantiene el silencio. Solo se limitó a compartir en X el mensaje de apoyo de los distintos funcionarios de La Libertad Avanza.

Así, el Gobierno rompió el silencio con un tema que mantenía en vilo a La Libertad Avanza. La posición que fijó Karina Milei deja casi descartada la posibilidad de que Adorni sea corrido del Gobierno nacional después de este escándalo. Además le da una línea argumentativa al resto del oficialismo para salir a defender al funcionario que llevó a su esposa a un viaje a oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2032149448487248305?s=20&partner=&hide_thread=false Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos.” pic.twitter.com/TnwSEXygdZ — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026 Los más cercanos a Karina Milei también respaldaron a Manuel Adorni Otro de los karinistas que salió a respaldar a Adorni fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que también lo hizo a través de un mensaje en redes sociales.