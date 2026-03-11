"Conmigo no tienen nada que arreglar", la dura respuesta de Karina Milei al abogado de la AFA

La hermana del Presidente le contestó a Gregorio Dalbón luego de que acusara a Karina Milei de pretender tomar el control de la AFA.

Durante las audiencias que mantiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en torno a un caso de evasión y apropiación de aportes de empleados, Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario nacional, respondió de manera contundente al abogado de la entidad, Gregorio Dalbón, quien acusó al Gobierno de pretender tomar control del ente rector del fútbol argentino.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Milei fue directa en su mensaje dirigido al letrado: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley". La publicación constituye una respuesta a un video en el que Dalbón presentaba la causa como una "cuestión absolutamente política" y "no jurídica".

image El cruce de Gregorio Dalbón y Karina Milei "Se va a terminar arreglando políticamente... Posiblemente con Karina. Porque es evidente que el Estado, si está hace cuatro meses hablando de la AFA, es porque se quiere quedar con la AFA", dijo el abogado de la asociación.

Las declaraciones de Dalbón adquirieron especial relevancia cuando Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, compareció ante el juez Diego Amarante en la indagatoria de la causa. Toviggino enfrenta imputaciones como uno de los presuntos responsables de la retención millonaria de impuestos que dio origen al expediente judicial.