Causa AFA: Pablo Toviggino declaró ante la Justicia

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino se presentó en los tribunales de Retiro para prestar indagatoria.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, arribó pasadas las 11 de la mañana de este miércoles al Juzgado en lo Penal Económico N.° 5 de Diego Amarante, ubicado en la Avenida de los Inmigrantes 1950, para cumplir con su declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una millonaria irregularidad financiera.

La investigación, que también tiene como principal imputado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, gira en torno a la presunta retención indebida de aportes por una cifra que asciende a los 19.000 millones de pesos.

Indagatoria ante el juez Diego Amarante Toviggino llegó caminando por la vereda de la Avenida de los Inmigrantes 1950, junto a su abogado Marcelo Rochetti. Dentro del edificio judicial lo esperaba un ascensor para trasladarlo exclusivamente al segundo piso, al juzgado de Amarante.

toviggino Alfredo Izaguirre F. / MDZ La expectativa se centró en si el tesorero de la AFA adopta la misma estrategia de defensa que ya utilizaron Víctor Blanco, expresidente de Racing, Cristian Malaspina, actual mandamás de Argentinos Juniors, y Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quienes presentaron un descargo por escrito y se negaron a contestar preguntas.

Un clima de tensión en la dirigencia deportiva La presentación de Toviggino se dio en un contexto de fuerte escrutinio sobre el manejo económico de la AFA. Mientras la defensa busca desestimar las acusaciones alegando cuestiones administrativas, la fiscalía mantiene que los fondos no habrían llegado a sus destinos correspondientes en los plazos legales establecidos.