Chiqui Tapia logró postergar su indagatoria por los aportes de la AFA: cuándo será

La indagatoria del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, fue postergada luego de que se presentara un cambio en su equipo de defensa legal. La modificación en la representación legal del dirigente obligó a reprogramar la audiencia que tenía prevista ante el tribunal.

La causa que investiga al máximo dirigente del fútbol argentino tramita en la Justicia en lo Penal Económico, jurisdicción especializada en delitos de naturaleza fiscal y tributaria. Los fiscales buscan determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino y sus instituciones.

Con esta postergación, se espera que en la próxima fecha fijada por el juzgado, Tapia comparezca con su nueva representación legal para responder los interrogatorios de los fiscales y las preguntas formuladas por la defensa.