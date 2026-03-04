Perlita: los clubes y Tapia tienen que hacer otra huelga

La AFA y “Chiqui” Tapia consiguieron una prórroga de su declaración indagatoria. En Argentina se consigue.

Un día antes de prestar su declaración indagatoria como presidente de la AFA y en forma personal, el juez Amarante accedió al pedido de prórroga formulado por la institución y el mismo Tapia, tras haber designado un nuevo abogado defensor de ambos citados por la justicia. Necesita tiempo para conocer la causa.

El paro, en realidad lock out, avalado insólitamente por los clubes, llegando al extremo, los más necesitados y obsecuentes, de hacer vestir a sus jugadores con camisetas de apoyo a la AFA, Tapia y Toviggino, ha quedado disociado de la fecha de indagatoria. Ese problema debe ser subsanado.

Como la medida anunciada y confirmada ayer es un desatino y acción de apriete directo al poder de la justicia, ante la prórroga concedida, quedó disociada de la fecha de suspensión de todos los partidos.

Como todo es un dislate y una verdadera señal de sentirse impunes, para ser congruentes, deberían clubes y dirigentes apostar más fuerte y anunciar otro paro para el 11 y 12 de marzo.

Nada les importa y pueden envalentonarse porque el escándalo explícito de manejo de millones de dólares, que apuntan a Toviggino y Tapia, luego del cambio de juez conseguido por decisión de un camarista militante a jurisdicción de la provincia de Bs As, ha entrado en un sopor habitual, sin el avance esperado por lo obvio y escandaloso denunciado vastamente por los medios de comunicación. Todo a marcha lenta, como corresponde en este vodevil grosero.