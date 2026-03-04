Triunfo total de Karina Milei: Justicia es el comienzo, pero ya va sobre otros territorios de Santiago Caputo

La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y el desembarco de Juan Bautista Mahiques no es un cambio más (otro más) en el gabinete de Javier Milei . En los pasillos de la Casa Rosada lo leen como el primer movimiento visible de una reconfiguración mucho más profunda. Y, sobre todo, como la confirmación de que la hermanísima terminó de inclinar la balanza en la verdadera interna libertaria.

Con la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia, el karinismo no solo se queda con una cartera clave para la relación del Gobierno con el Poder Judicial, un aspecto que la administración libertaria venía relegando. También ordena la estructura interna del área.

Como secretario de Justicia fue designado Santiago Viola, un dirigente identificado con la hermana presidencial. Al mismo tiempo fue desplazado Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo dentro del ministerio y, según comentaban varios en Tribunales y en Balcarce 50, el verdadero operador político de la cartera.

En el Gobierno aseguran que el movimiento no sorprendió a Mahiques. El ahora ministro ya les había anticipado a sus interlocutores más cercanos que, si aceptaba el cargo, lo haría con cambios en la línea de mando.

La señal llegó rápido: en su primer mensaje en redes sociales tras asumir, Mahiques eligió agradecerle directamente a Karina Milei. Un detalle que, en la Casa Rosada, nadie pasó por alto.

Mahiques agradeció a Javier por la “confianza” y a Karina por el “apoyo permanente”. El sintagma nominal respecto a la secretaria General de la Presidencia esconde interrogantes.

Juan Bautista Mahiques

El fundamental, que empezó a circular inmediatamente en los despachos oficiales fue obvio: ¿Terminan acá los movimientos? La respuesta, según varias fuentes del oficialismo, es un rotundo no.

Próximos objetivos del mileísmo chiíta

Apertura de sesiones-Karina Milei y Manuel Adorni

Por el contrario, en el entorno presidencial aseguran que la avanzada recién empieza. El próximo objetivo sería la SIDE, uno de los organismos donde las tensiones internas vienen acumulándose desde el año pasado.

Actualmente, el organismo está conducido por Cristian Auguadra, quien asumió tras la salida de Sergio Neiffert en diciembre. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que ya se está trabajando en una nueva Ley de Inteligencia que cambiaría el esquema de funcionamiento del sistema. En la práctica, sería el preludio de una nueva reconfiguración de poder dentro de los servicios.

En la Rosada dicen que el movimiento es parte de una secuencia. Primero: Justicia, después: Inteligencia. Y no termina acá. Una vez reordenada la SIDE, llegaría el turno del ARCA, otro de los organismos donde el poder libertario todavía se encuentra en disputa.

Diego Santilli: un colorado que trae buena suerte

Se repetirá esta foto de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli. Foto: NA Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli seguirán de cerca la sesión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, en el tablero político libertario empiezan a aparecer otras figuras orbitando los movimientos de Karina.

En algunos de los cambios recientes —y en varios de los que todavía se cocinan— aparece Diego Santilli, que desde la épica victoria contra el Viet Cong kirchnerista en PBA, y su rol en la avalancha legislativa violeta, dentro del Gobierno viene aportando experiencia política y algo de know how territorial a un oficialismo que todavía aprende a moverse en la maquinaria del poder.

A pesar de que Javier Milei decretó la muerte de Nicolás Maquiavelo, en Balcarce 50 describen con una mezcla de ironía y resignación: la interna libertaria sigue viva, pero el tablero parece cada vez más inclinado hacia el lado de Karina Milei.

Y si el cambio en Justicia fue apenas la primera ficha en caer, en la Casa Rosada todos saben que el dominó recién empieza a moverse.