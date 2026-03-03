Karina Milei ordenó fortalecer la presencia en las provincias y avanzar con la Boleta Única

La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de La Libertad Avanza , Karina Milei , reunió este lunes a las máximas autoridades partidarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de ordenar la estrategia territorial del oficialismo de cara al año legislativo y electoral. El encuentro se realizó en las oficinas del partido sobre Avenida de Mayo al 600.

Durante la reunión, la hermana del presidente Javier Milei planteó la necesidad de profundizar la presencia en cada distrito, incrementar la afiliación y fortalecer la estructura política propia en todo el país. También se repasó la agenda parlamentaria prevista para este año, que incluiría al menos 90 proyectos que el Ejecutivo aspira a enviar al Congreso.

La convocatoria se produjo inmediatamente después del cierre del período de sesiones extraordinarias, en el que el oficialismo logró aprobar iniciativas centrales como la reforma laboral y la modificación del régimen de imputabilidad juvenil.

Además, llegó pocas horas después del discurso de apertura de sesiones ordinarias, donde el Presidente ratificó su rumbo reformista y volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo.

Uno de los ejes prioritarios del encuentro fue la promoción de la Boleta Única de Papel (BUP). Según informó el espacio, se acordó impulsar su implementación en todo el país para las próximas elecciones, bajo el argumento de que se trata de una herramienta que mejora la transparencia, moderniza el sistema y refuerza la calidad institucional.

En ese marco, Karina Milei expuso ante los referentes provinciales el plan político y organizativo para los próximos meses. Allí se definieron líneas de acción destinadas a ampliar la instalación del partido, coordinar actividades en los distritos y consolidar una estructura que permita sostener el crecimiento más allá de la dinámica parlamentaria.

Desde el partido señalaron que la reunión apuntó a consolidar institucionalmente a La Libertad Avanza en todo el territorio nacional.

Tras las recientes victorias legislativas, el oficialismo busca transformar ese impulso en una red territorial más sólida que le permita reducir la dependencia de acuerdos circunstanciales y fortalecer su anclaje en las provincias.