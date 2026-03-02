Destacan que la reforma laboral frenará la industria del juicio laboral

La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) destacó la sanción de la reforma laboral al sostener que la medida ayudará a frenar la industria del juicio laboral al darle herramientas a los jueces para canalizar las demandas y evitr que proliferen.

Ante el récord de litigiosidad de 2025 con más de 134.000 casos en todo el país, la UART sostiene que la nueva legislación introduce herramientas para mejorar la previsibilidad del sistema y ordenar aspectos estructurales del proceso que serán materia de aplicación de los jueces.

Y entre los puntos centrales de la ley, con relación a la judicialidad en riesgos del trabajo, la entidad destaca en un texto que "los peritos ya no cobrarán un porcentaje de la indemnización que ellos mismos establecen (art. 78). La ley crea un nuevo esquema de honorarios, con mínimos no porcentuales, sujeto a determinación del juez según tarea efectivamente realizada (arts. 95 a 97).

También sostiene que hay "obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema. Su incumplimiento podría configurar mal desempeño, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando el dispendio judicial vinculado a las apelaciones y vías recursivas".

También subraya que es favorable el cambio de fuero laboral en CABA. "La transferencia del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires, aporta claridad institucional a la situación actualmente vigente (arts. 90 y91)".

Con respecto a los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) sostiene que la "incorporación de parámetros técnicos objetivos vinculados a los CMF y pericias judiciales, reduce discrecionalidades (art. 154)".

Mara Bettiol, presidente de la UART, explicó: “La norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para el poder judicial de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento. Con la vigencia de la nueva ley, la llave estará en la interpretación y aplicación que realice el Poder Judicial. El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento”.

Récord: 134.000 juicios ingresados en 2025 y una litigiosidad fuera de escala

En 2025 se registraron más de 134.000 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, con una tasa de 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores.

Además, el 73% de la litigiosidad se concentra en tres provincias: PBA, CABA y Santa Fe, generando una profunda afectación de la competitividad laboral dentro del país.

Este nivel de judicialización no solo resulta altísimo en términos absolutos, sino desproporcionado al compararlo entre las provincias o con otros países.