Apoyo empresario a una medida que ayudará a bajar los precios de los autos

La industria automotriz argentina obtuvo una medida importante tras la aprobación en el Congreso de la ley de reforma laboral que incluye la eliminación definitiva del impuesto interno para autos de cierto precio. Dos de las principales entidades del sector avalaron la decisión del Gobierno y su inclusión en la ley.

La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) y la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ) , celebraron la medida y coincidieron en destacar su impacto positivo para la normalización del mercado, la competitividad y la previsibilidad de la industria.

CIDOA subrayó que la eliminación del impuesto interno , vigente desde 2008, pone fin a una carga distorsiva que durante años condicionó la estructura de precios , limitó la oferta de modelos y redujo la presión competitiva.

La entidad considera que la decisión completa el proceso de normalización del mercado automotor, brindando previsibilidad impositiva a fabricantes e importadores, permitiendo planificar inversiones y estrategias comerciales a mediano y largo plazo, y habilitando el reingreso de modelos que no estaban disponibles en el país.

Además, CIDOA remarcó que la medida favorecerá una corrección en los valores de los vehículos alcanzados por el impuesto, beneficiando a los consumidores con mayor variedad y mejores precios.

Impuestos internos

Por su parte, ADEFA expresó su acompañamiento a la iniciativa del Poder Ejecutivo y a la aprobación legislativa, destacando que la eliminación del impuesto interno constituye un paso clave para el sector, ya que contribuye a corregir distorsiones acumuladas en la estructura de precios, ordenar el esquema tributario y dotar de previsibilidad a las terminales automotrices y a toda la cadena de valor.

La entidad resaltó que este nuevo marco regulatorio es determinante para la planificación productiva, las decisiones de inversión y el sostenimiento del empleo en el mediano y largo plazo.

ADEFA considera que la medida mejora la competitividad en el mercado interno y refuerza la previsibilidad para toda la industria, permitiendo profundizar la agenda de reducción de la carga tributaria a nivel nacional y avanzar en los desafíos pendientes en los ámbitos provinciales y municipales.

Hacia la normalización

Ambas entidades coincidieron en que la eliminación del impuesto interno representa un avance significativo en el proceso de normalización del sector automotor argentino.

Destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público, la industria y toda la cadena de valor para consolidar un marco de reglas claras, estables y sostenidas en el tiempo, orientadas al fortalecimiento de la producción nacional, la inversión y la generación de empleo.

El sector automotor, con el respaldo de CIDOA y ADEFA, se prepara para una nueva etapa de mayor transparencia, dinamismo y competitividad, en la que los consumidores serán los principales beneficiados.