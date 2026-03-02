Andrés Sconfienza sumará dos décadas como presidente del Concejo Deliberante

Parece un déjà vu, pero no lo es: Andrés Sconfienza será el presidente del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo hasta 2027. Ocupa ese cargo desde el 2001-a excepción de los cuatro años de gestión peronista y dos años más que no fue el reemplazante del intendente-.

En Mendoza la figura del vice intendente no existe, por lo tanto, el edil que preside el cuerpo deliberativo en un municipio tiene un rol central. Es quien reemplaza al jefe comunal cuando no está, pero también quien comanda el poder legislativo departamental.

Sconfienza , casi haciendo honor a su apellido, ha sido el hombre de confianza de los intendentes Omar De Marchi- con quien llegó a la comuna-, Omar Parisi - con quien se enemistó por reportar a su antecesor-; Sebastián Bragagnolo y actualmente Estaban Allasino.

A Sconfienza le gusta jugar al fútbol. Lo hace los sábados por la mañana, generalmente, cuando se junta con los muchachos. Lo hace porque le agrada ese deporte, juntarse con los amigos pero también por su salud. Tiene tres by pass, una situación que lejos de hacerle bajar los brazos, lo ha llenado de energía cada año.

La semana pasada, el parte de prensa del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo decía lo siguiente: "En una jornada marcada por el consenso y el fuerte respaldo político, el Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo eligió por unanimidad a sus autoridades hasta febrero de 2027, renovando la confianza en Andrés Sconfienza como presidente del cuerpo legislativo".

Pero unos días antes, ese mismo presidente del Concejo fue quien caminó con el equipo, como lo hace 25 años las calles de Luján para que Esteban Allasino, el actual intendente, fuera el más votado en las elecciones del domingo 22 de febrero. Lo consiguió.

Si algo lo caracteriza a Sconfienza, además de su tenacidad, es jugar para el equipo. Lo empezó haciendo con De Marchi, cuando ambos eran demócratas, y estaba a punto de comenzar el siglo 21. Y siguió jugando el partido, a pesar del paso de los años y de los directores técnicos.

Andrés Sconfienza. Prensa HCDL

Una historia al frente del Concejo Deliberante

La película argentina El secreto de sus ojos- basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri-tiene un diálogo icónico: "...el tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín... No puede cambiar de pasión".

La recordada frase aplica a la perfección a la vida política de Sconfienza. Cambió de referente político, el Concejo de integrantes y de edificio, pero él siguió siendo el presidente del cuerpo.

Nacido el 10 de noviembre de 1959, se transforma en concejal - era comerciante- cuando un joven Omar De Marchi es electo intendente en 1999. El peronismo deja de ser gobierno, a la par que en la Argentina termina el gobierno de Carlos Menem.

Pasan dos años y Sconfienza ya toma el mando del Concejo por unanimidad, es decir que todos los miembros lo votan para el puesto. De Marchi es reelecto en el año 2003 pero dos años después, a la mitad del mandato se postula como diputado nacional y obtiene la banca, entonces deja su cargo como jefe comunal y lo reemplaza 8 meses como intendente interino, el presidente del Concejo Delibente: Andrés Sconfienza.

Omar De Marchi y Omar Parisi eran compadres en la vida personal y en la política. Con el primer Omar en la Nación, Parisi se postula para sucederlo y gana las elecciones. Sconfienza continuá como presidente del Concejo Deliberante, pero fiel a De Marchi, especialmente cuando el diputado nacional tiene una pelea personal con Parisi y además, empieza a presentir que el por entonces intendente se acerca al peronismo. Estalla el escándalo, en el que Sconfienza, con un perfil bajo, tiene un papel principal.

Lo que viene es el peronismo en el poder, Sconfienza afuera, a una vida alejada de la banca. Finaliza la gestión del cuestionado Carlos Lopez Puelles. Vuelve De Marchi en 2015 y con su hombre de confianza como parte del Gabinete: reemplazará 8 meses al por entonces Secretario de Gobierno Sebastián Bragagnolo, quien se va al Congreso nacional.

Pero en 2019, y hasta la fecha, Sconfienza vuelve a ser concejal. Y además a ser el presidente del Concejo Deliberante. Por unanimidad. Hasta el 2027, fecha en la que se terminará su mandato.