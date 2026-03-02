Instalarán tres tótems para realizar denuncias en la vía pública en Ciudad

En Mendoza avanza la implementación de los Centros de Denuncias Web (CEDEW), estructurados a través de tótems para denuncias penales que cuentan con diversas tecnologías para facilitar el alcance a la ciudadanía. Esto luego de un acuerdo firmado este lunes entre el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, y el procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé.

La idea es que los tótems estén ubicados en distintos puntos estratégicos del territorio capitalino y se sumen a los dos que ya funcionan y que están colocados en las comisarías Sexta y Tercera.

De la reunión entre Gullé y Suarez participaron también el Secretario de Seguridad Ciudadana, Horacio Migliozzi; el director de Transformación Digital, Smart Cities y de Gobierno Abierto, Cristian Chavarini. También estuvo Andrea Chaves, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal.

En el contexto de esta reunión, se realizó una demostración del software de mapa de georreferenciación delictiva que utiliza el Ministerio Público Fiscal, una herramienta tecnológica que permite visualizar en tiempo real la cantidad de denuncias registradas, su ubicación, franja horaria y tipología delictiva.

"Esta cooperación entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio es valiosísima para trabajar por un objetivo común, que haya menos delitos y que los mendocinos y los visitantes se sientan más seguros, que Mendoza y la Ciudad de Mendoza, en particular, siga siendo una ciudad segura como se destaca a nivel nacional e internacional", indicó Ulpiano Suarez.

"Obviamente hay datos de la realidad que no podemos desconocer, hay delitos y nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en un mapa de geolocalización con información que nos viene proporcionada por los preventores, que están las 24 horas en la calle, por los vecinos que aportan información sobre actitudes sospechosas en el programa Ojos en Alerta, y los vecinos que también aportan información con el sistema de Alarmas Comunitarias. A esa capa de información, le agregamos la información que recibimos del Ministerio de Seguridad a través del 911 y esta información es valiosísima”, agregó.

"Esto nos va a permitir identificar y ubicar en el territorio donde cada hecho es denunciado, las características del hecho, para ser más eficientes en el rol que tiene un municipio, que es la prevención. Sabemos que la responsabilidad principal en materia de seguridad está a cargo del gobierno de Mendoza. Pero somos un municipio que se involucra con esta agenda, porque entendemos que la seguridad hace la calidad de vida de las personas”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, Alejandro Gullé explicó: "La idea es proveerles el software de mapa de georreferenciación delictiva de todo el municipio de Capital. Es un mapa dinámico, que se actualiza en tiempo real y que nos permite obtener estadísticas precisas. Para el municipio es vital en tareas de prevención, porque permite saber dónde actuar con mayor énfasis, dónde ubicar cámaras y cómo optimizar los recursos".