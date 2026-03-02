Piden que Nahuel Gallo declare en la causa contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Argentina

La Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) le solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que cite a declarar en calidad de testigo al gendarme argentino Nahuel Gallo , recientemente repatriado luego de 448 días de detención en Venezuela .

El pedido del FADER y la FADD se enmarca en el expediente que tramita en Comodoro Py, donde actúan como querellantes representando a víctimas del régimen venezolano, y se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar en territorio argentino delitos graves cometidos fuera del país.

En el requerimiento, el abogado Tomas Farini Duggan y Waldo Wolf señalaron que el Cabo Primero de la Gendarmería Nacional había cruzado la frontera colombo-venezolana el 8 de diciembre de 2024 por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para visitar a su pareja y a su hijo en Táchira.

Según los querellantes, Nahuel fue detenido y trasladado sin proceso formal ni asistencia legal ni consular a Rodeo 1 y el Helicoide, centros clandestinos bajo el mando del actual ministro del Interior y de la Paz, Diosdado Cabello , lugares donde, según consta en el expediente, las personas privadas de su libertad son sometidas a torturas, amenazas y traslados sistemáticos destinados a quebrar su voluntad.

El 6 de enero de 2025, el propio Nicolás Maduro afirmó públicamente que el gendarme "planeaba asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez" e involucró al gobierno argentino en lo que llamó "planes violentos contra la paz de Venezuela". Días antes, el entonces fiscal general Tarek William Saab había formalizado cargos por "actividad terrorista", describiendo su ingreso al país como una infiltración disfrazada de "visita sentimental".

Posteriormente, la Cámara Federal de Mendoza resolvió un habeas corpus a favor de Gallo y exigió a Venezuela informar sobre su situación. La Organización de los Estados Americanos, por su parte, emitió el 3 de enero del año pasado un comunicado donde calificó la detención del gendarme como "un crimen de lesa humanidad" y denunció que la incomunicación y la negación de asistencia consular constituían "una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares".

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgrzyn5wv8po Aún no está claro el alcance de los cambios en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas de Estados Unidos. Getty Images

Para los querellantes, el testimonio del gendarme podría ser clave en el expediente judicial que se sigue en la Argentina contra Maduro. Si bien el exmandatario se encuentra detenido por disposición del juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por otros delitos, con una audiencia a realizarse en los próximos días, el magistrado federal Sebastián Ramos formalizó a comienzos de febrero un pedido a Washington para traer a Maduro al país para que pueda ser indagado o que ese acto procesal se realice en suelo estadounidense.

Según indicaron Wolff y Farini Duggan, el pedido de la justicia deberá cursarse al edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional.